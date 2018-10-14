Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев намерены поддерживать в СИЗО физическую форму

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев намерены поддерживать в СИЗО физическую форму. Когда их переведут в обычную камеру футболисты собираются написать прошение руководству «Бутырки» с просьбой разрешить им посещать спортивный зал. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, в СИЗО есть зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Мельников также отметил, что игроки, обвиняемые в хулиганстве, раскаиваются в содеянном и просят передать извинения родным и близким.