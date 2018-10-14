Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев намерены поддерживать в СИЗО физическую форму
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев намерены поддерживать в СИЗО физическую форму. Когда их переведут в обычную камеру футболисты собираются написать прошение руководству «Бутырки» с просьбой разрешить им посещать спортивный зал. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, в СИЗО есть зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Мельников также отметил, что игроки, обвиняемые в хулиганстве, раскаиваются в содеянном и просят передать извинения родным и близким.
Комментарии3
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salut__521 14 октября 2018 | 01:44
Ну прям ангелочки, как есть ангелочки! Надоть всем, кому они за последние пару лет повыбивали зубья и поломали носы, скооперироваться и стройными рядами в 200-300 человек пройти по московским проспектам с транспарантами в их поддержку...
pepelklaasa 14 октября 2018 | 02:27
Ближайшие 8 лет.
Пусть тренируются.бабок хватит.
juruyivanovich 14 октября 2018 | 02:40
Какие милые мальчики!
Вы посмотрите, люди: они уже раскаиваются!
Ах, онижидети! Скемнибываит!
Среди "звезданутых" немало дебильных лиц. Но Кокорин вполне может рассчитывать на верхние строчки в рейтинге.
Ладно бы только это, но он же буйный!
Тупость в сочетании с упрямством и буйством - тот ещё коктейль...
Если он отсидит меньше семи лет, то маловероятно, что сможет из происшедшего сделать верные выводы и скорректировать своё поведение.
Но как же это трогательно: не прошло и полгода, как Кокорин велел передать кому-то (ну - этим, которые там...) свои сожаления о случившемся...
Так о чём сожалеет Кокорин?
Судя по физиономии, сожалеет он только о том, что его не отмазывают и потому приходится сидеть в изоляторе.
Кокорин способен сожалеть только о том, что происходит с ним теперь и сейчас.
Я не уверен, что до Кокорина уже дошло, что он может и реальный срок получить.
Современная медицина при такой тяжёлой форме дебилизма бессильна чем-либо помочь.