ГИБДД проверит факт проезда актера Алексея Панина на автомобиле по пешеходной улице в центре Саратова
«Если нарушение правил дорожного движения будет установлено, то виновник произошедшего будет привлечен к административной ответственности», — сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.
Ранее сам Панин опубликовал в Instagram видео, на котором внедорожник едет по пешеходной улице, перед машиной проходят люди. Актер при этом говорит, что ехать по пешеходной улице — это «чисто по-саратовски». На кадрах также слышен голос его дочери, которая выражает опасения по поводу законности поступка отца.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 14 октября 2018 | 01:19
Любимому артисту Путина, духовно ему близкого, позволено нарушать любые законы безнаказанно.
vladislav 14 октября 2018 | 01:44
Еще один "небожитель".
satttana_perrrrkele 14 октября 2018 | 02:02
Панин не дегенерат!
Панин, Жириновский, Небензя - вот как НЕ работает психиатрия в РФ.
Нахрена платить налоги, если даже от конченых психов нет защиты