Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что для его страны стратегически важно развивать отношения с Россией
По его словам, политика Украины должна быть многовекторной. «В России находится много украинских интересов, которые надо развивать. Там проживают более 12 миллионов украинцев. Конечно, это очень важно», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1». Ющенко рассказал, что после того, как он занял президентское кресло, первым делом поехал в Москву вопреки непониманию со стороны части населения Украины. Он отметил, что пытался объяснить украинцам, что интересы страны лежат «не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге». При этом экс-президент подчеркнул, что в настоящее время нет ясности относительно того, как Москве и Киеву стоит выстраивать отношения.
Комментарии4
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vadimp 14 октября 2018 | 01:26
"Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что для его страны стратегически важно развивать отношения с Россией"
Бывший? Проворовавшийся и сбежавший как только засветила реальная ответственность заявляет ...? :)
idshoohov 14 октября 2018 | 02:24
Правильно и обоснованно Ющенко сказал. Молодец, что не испугался сказать правду.
fresh_breeze 14 октября 2018 | 01:29
Уж ему бы помолчать, с него (с проекта, который был заточен под него) всё и началось.
"Третий тур президентских выборов", на котором его и втащили во власть, — это вообще песня.
za_stalina 14 октября 2018 | 01:46
Неужели?