"Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что для его страны стратегически важно развивать отношения с Россией"

По его словам, политика Украины должна быть многовекторной. «В России находится много украинских интересов, которые надо развивать. Там проживают более 12 миллионов украинцев. Конечно, это очень важно», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1». Ющенко рассказал, что после того, как он занял президентское кресло, первым делом поехал в Москву вопреки непониманию со стороны части населения Украины. Он отметил, что пытался объяснить украинцам, что интересы страны лежат «не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге». При этом экс-президент подчеркнул, что в настоящее время нет ясности относительно того, как Москве и Киеву стоит выстраивать отношения.