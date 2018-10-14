Власти Ингушетии согласовали продление митинга в Магасе еще на два дня — 16-17 октября

При этом движение «Советов тейпов ингушского народа» подавало уведомление о продолжении акции до 25-го, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Там объяснили, что с 18 октября в Магасе запланирован «ряд крупных мероприятий спортивного и культурного характера с массовым участием людей». О каких событиях идет речь, не уточняется.

Митинги в столице Ингушетии продолжаются с начала октября. Участники требуют отменить соглашение о границе с Чечней. Ранее власти разрешили проведение акции до 15 октября.