Власти Ингушетии согласовали продление митинга в Магасе еще на два дня — 16-17 октября
При этом движение «Советов тейпов ингушского народа» подавало уведомление о продолжении акции до 25-го, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Там объяснили, что с 18 октября в Магасе запланирован «ряд крупных мероприятий спортивного и культурного характера с массовым участием людей». О каких событиях идет речь, не уточняется.
Митинги в столице Ингушетии продолжаются с начала октября. Участники требуют отменить соглашение о границе с Чечней. Ранее власти разрешили проведение акции до 15 октября.
Комментарии1
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tom_tom 14 октября 2018 | 01:53
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