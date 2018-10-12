Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписании договора о границе с Чечней

Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ю.Евкуров также отметил, что в данной ситуации «было бы хуже», если бы для решения вопроса о границе «собрали съезд ингушского народа».

26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, который предусматривал обмен территориями.

4 октября парламент Ингушетии принял закон о ратификации договора. Это вызвало недовольство населения, вылившееся в акцию протеста в Магасе.