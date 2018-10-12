Юнус-Бек Евкуров: Организаторы митинга в Магасе воспользовались ситуацией с договором о границе в своих целях
Организаторы митинга в Магасе против соглашения о границе с Чечней воспользовались ситуацией с договором в своих целях. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава республики Юнус-Бек Евкуров.
По его словам, причина организации митинга лежит не в соглашении о границе между Ингушетией и Чечней. Координаторы протестной акции «в своем большинстве» (в том числе муфтий республики, часть имамов) действовали, руководствуясь личными целями, считает Ю.Евкуров.
«Это не связано с границей. Эта группа начала проявлять активность год назад. У нас от ряда общественных организаций была заявка еще 26 сентября провести в республике митинг по выборам главы республики не через парламент, а всенародным голосованием», — сказал он.
По словам главы Ингушетии, организаторы протестной акции воспользовались ситуацией с недовольством вокруг договора и направили его в нужное им русло.
Они в том числе способствовали распространению «фейковой» информации о попытках ввести в республику подразделения силовых структур из других регионов.
«Это разговоры организаторов (митинга ЭМ), чтобы показать, что наши полицейские не допустили ОМОН из Осетии. Я бы сам не допустил такого. Это бы вызвало обратную реакцию населения», — сказал Ю.Евкуров.
В то же время он допустил, что часть участников акции действовала искренне и в своих протестах руководствовалась несогласием с договором о границе с Чечней.
Ю.Евкуров также отметил, что вопреки существующей информации, власти республики не замалчивают недовольства населения и освещают их.
В то же время он подтвердил сообщения о том, что в Магасе, в ряде участков города есть сбой в работе интернета, не работает связь.
«В районе проведения митинга я допускаю определенное осложнение с учетом допущения провокаций», — сказал Ю.Евкуров. Он отметил, что вероятно спецслужбы республики таким образом блокируют ненужную информацию.
Глава Ингушетии подчеркнул, что лично не давал распоряжений по блокировке интернета.
26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, который предусматривал обмен территориями.
4 октября парламент Ингушетии принял закон о ратификации договора. Это вызвало недовольство населения, вылившееся в акцию протеста в Магасе.
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