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00:00, 14 октября 2018

Настоятели храмов Московского патриархата на Украине опасаются, что сегодня могут быть попытки захвата церквей

Это связано с праздником, в который акции проводят националисты.

На Украине отмечают день защитника Отечества, который в 2014 году был перенесен с 23 февраля, как в России, на 14 октября – день основания Украинской повстанческой армии. Поэтому сегодня запланированы шествия националистов. Ожидается, что по улицам Киева участники акции пройдут с зажженными факелами, как и в предыдущие годы. Но в пятницу Константинопольский патриархат подтвердил намерение предоставить Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата, а главы двух непризнанных мировым православием структур перестали считаться раскольниками. В Константинопольском патриархате призвали стороны не захватывать церкви. Ранее наместники Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры призвали верующих прийти в храмы и монастыри, чтобы их защитить.

В руководстве РПЦ заявили, что в случае попыток захвата храмов может пролиться кровь.

Комментарии

9

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kottigr1 14 октября 2018 | 00:11

Кому они нафиг нужны ? Если церкви платят налоги, владеют законно зданиями, не занимаются пропагандой насилия, то они никому не интересны кроме прихожан..

ditar 14 октября 2018 | 00:13

kottigr1: а если владеют незаконно? Если прихожане захотят принадлежать другой конфессии?

kottigr1 14 октября 2018 | 00:18

ditar: Если незаконно - то здание возвращают собственникам. Прихожане могут прийти в любой Храм, их двери всегда открыты..

danko_budka 14 октября 2018 | 00:19

kottigr1: 7 котингеров, 5 детских садиков. 6 пивных.

novyyrusic 14 октября 2018 | 00:44

kottigr1: Здания церквей в Украине принадлежат церковным общинам, то есть приходам. Все.
если община переходит в другую юрисдикцию, то вместе с храмом.
Никаких вопросов.
Если только здание храма памятник архитектуры и истории, то оно принадлежит государству и нахордится в аренде у церкви. Вот как Киево-Печерская Лавра.

Договор аренды может быть расторгнут по тем или иным причинам, как и любой арендный договор.
например в связи с истечением срока или нарушением условий аренды.

mikhail_spb_ 14 октября 2018 | 00:14


Похоже, кремлежулики прислали на Украину "вежливых прихожан", вооружённых в "военторге" для провокаций и убийств?

danko_budka 14 октября 2018 | 00:17

mikhail_spb_: похоже, вероятно, возможно, наверное. Тролль юморной опущенный. Мильтоны, пропиндосить. Пролонгация. Майданутый.

smolnui777 14 октября 2018 | 00:22

mikhail_spb_: дур ак

smolnui777 14 октября 2018 | 00:20

"В Константинопольском патриархате призвали стороны не захватывать церкви..." Стороны?! Кто кроме нациков рагулей и их рабов в грязных камуфляжах захватывал церкви?!?!

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