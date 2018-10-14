Настоятели храмов Московского патриархата на Украине опасаются, что сегодня могут быть попытки захвата церквей
Это связано с праздником, в который акции проводят националисты.
На Украине отмечают день защитника Отечества, который в 2014 году был перенесен с 23 февраля, как в России, на 14 октября – день основания Украинской повстанческой армии. Поэтому сегодня запланированы шествия националистов. Ожидается, что по улицам Киева участники акции пройдут с зажженными факелами, как и в предыдущие годы. Но в пятницу Константинопольский патриархат подтвердил намерение предоставить Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата, а главы двух непризнанных мировым православием структур перестали считаться раскольниками. В Константинопольском патриархате призвали стороны не захватывать церкви. Ранее наместники Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры призвали верующих прийти в храмы и монастыри, чтобы их защитить.
В руководстве РПЦ заявили, что в случае попыток захвата храмов может пролиться кровь.
Комментарии9
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kottigr1 14 октября 2018 | 00:11
Кому они нафиг нужны ? Если церкви платят налоги, владеют законно зданиями, не занимаются пропагандой насилия, то они никому не интересны кроме прихожан..
ditar 14 октября 2018 | 00:13
kottigr1: а если владеют незаконно? Если прихожане захотят принадлежать другой конфессии?
kottigr1 14 октября 2018 | 00:18
ditar: Если незаконно - то здание возвращают собственникам. Прихожане могут прийти в любой Храм, их двери всегда открыты..
danko_budka 14 октября 2018 | 00:19
kottigr1: 7 котингеров, 5 детских садиков. 6 пивных.
novyyrusic 14 октября 2018 | 00:44
kottigr1: Здания церквей в Украине принадлежат церковным общинам, то есть приходам. Все.
если община переходит в другую юрисдикцию, то вместе с храмом.
Никаких вопросов.
Если только здание храма памятник архитектуры и истории, то оно принадлежит государству и нахордится в аренде у церкви. Вот как Киево-Печерская Лавра.
Договор аренды может быть расторгнут по тем или иным причинам, как и любой арендный договор.
например в связи с истечением срока или нарушением условий аренды.
mikhail_spb_ 14 октября 2018 | 00:14
Похоже, кремлежулики прислали на Украину "вежливых прихожан", вооружённых в "военторге" для провокаций и убийств?
danko_budka 14 октября 2018 | 00:17
mikhail_spb_: похоже, вероятно, возможно, наверное. Тролль юморной опущенный. Мильтоны, пропиндосить. Пролонгация. Майданутый.
smolnui777 14 октября 2018 | 00:22
mikhail_spb_: дур ак
smolnui777 14 октября 2018 | 00:20
"В Константинопольском патриархате призвали стороны не захватывать церкви..." Стороны?! Кто кроме нациков рагулей и их рабов в грязных камуфляжах захватывал церкви?!?!