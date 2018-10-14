Единство православной церкви необходимо сохранить, это нужно для духовного благополучия народов России и Украины
Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине.
Комментарии7
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kottigr1 14 октября 2018 | 00:15
Константинополь - колыбель православия.. Именно для сохранения мира и единство православной церкви Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине...
danko1 14 октября 2018 | 00:25
kottigr1: Не единство нужно Гундяеву, а кормушка, значительная часть которой от него ускользает.
И о каком единстве говорит тот, кто благославлял войну в Донбассе?
Единство с оккупантом- это извращение.
ur_sus 14 октября 2018 | 00:45
kottigr1:
//Единство православной церкви необходимо сохранить//
Противостояние между украинской церковью и РПЦ в итоге превратится в аналог шиитско-суннитского противостояния. Вечная вражда с элементами кровавого конфликта.
mikhail_spb_ 14 октября 2018 | 00:16
Оказывается, и белорусская церковь тоже отвалится от лубянских попов.
Да, жирные куски они потеряли.
Но ничего, поднимут цены на свечки в России.
ymnik29 14 октября 2018 | 00:25
А кому то единство нада кроме кремля ?
venmud 14 октября 2018 | 00:32
"Единство православной церкви необходимо сохранить"
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А на единство братских народов священное "национальное достоинство" положить?!
fresh_breeze 14 октября 2018 | 00:45
То, что когда-то совершил с СССР Горбачёв, сегодня пытается сделать с Православием Варфоломей.
В обоих случаях не обошлось без внешнего давления.
Официальному Киеву всё равно (должно быть); если государство пошло в тартарары, то церковь воспринимается, как тот плетень возле сгоревшего дома; абы москалям нагадить.
Но православие существует вне зависимости от того, как называется страна, отдельное ли это государство и в каких оно границах.
Поэтому Варфоломей подкладывает всем без исключения православным большую свинью, в том числе тем православным на Украине, для которых вера не смешивается с политикой.