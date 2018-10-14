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00:00, 14 октября 2018

Единство православной церкви необходимо сохранить, это нужно для духовного благополучия народов России и Украины

Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине.

Комментарии

7

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kottigr1 14 октября 2018 | 00:15

Константинополь - колыбель православия.. Именно для сохранения мира и единство православной церкви Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине...

danko1 14 октября 2018 | 00:25

kottigr1: Не единство нужно Гундяеву, а кормушка, значительная часть которой от него ускользает.
И о каком единстве говорит тот, кто благославлял войну в Донбассе?
Единство с оккупантом- это извращение.

ur_sus 14 октября 2018 | 00:45

kottigr1:
//Единство православной церкви необходимо сохранить//
Противостояние между украинской церковью и РПЦ в итоге превратится в аналог шиитско-суннитского противостояния. Вечная вражда с элементами кровавого конфликта.

mikhail_spb_ 14 октября 2018 | 00:16


Оказывается, и белорусская церковь тоже отвалится от лубянских попов.
Да, жирные куски они потеряли.
Но ничего, поднимут цены на свечки в России.

(комментарий скрыт)

ymnik29 14 октября 2018 | 00:25

А кому то единство нада кроме кремля ?

venmud 14 октября 2018 | 00:32

"Единство православной церкви необходимо сохранить"
=================================================
А на единство братских народов священное "национальное достоинство" положить?!

fresh_breeze 14 октября 2018 | 00:45

То, что когда-то совершил с СССР Горбачёв, сегодня пытается сделать с Православием Варфоломей.
В обоих случаях не обошлось без внешнего давления.

Официальному Киеву всё равно (должно быть); если государство пошло в тартарары, то церковь воспринимается, как тот плетень возле сгоревшего дома; абы москалям нагадить.
Но православие существует вне зависимости от того, как называется страна, отдельное ли это государство и в каких оно границах.
Поэтому Варфоломей подкладывает всем без исключения православным большую свинью, в том числе тем православным на Украине, для которых вера не смешивается с политикой.

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