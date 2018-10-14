Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе

Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью журналисту «Эха Москвы» сказал сам Юнус-Бек Евкуров.

Встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митингов запланирована на ближайший вторник, по ее итогам должно быть принято продуктивное решение, добавил Евкуров.