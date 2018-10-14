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Эксклюзив Эха 00:00, 14 октября 2018

Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе

Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью журналисту «Эха Москвы» сказал сам Юнус-Бек Евкуров.

Встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митингов запланирована на ближайший вторник, по ее итогам должно быть принято продуктивное решение, добавил Евкуров.

Комментарии

13

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mikhail_spb_ 14 октября 2018 | 00:12


А на остальной территории России он почему-то приказывает своим озверелым мильтонам акции протеста жёстко разгонять, участников винтить и сажать.
Интересно, почему?

mikluho_m 14 октября 2018 | 00:14

mikhail_spb_: Люди другие.
На Кавказе искры достаточно.

danko1 14 октября 2018 | 00:33

mikluho_m: Да и силовиков-садистов в маленькой Ингушетии столько не найти.
Они тоже вместе с протестующими.
А завозить силовиков с других регионов опасно.

zonda_3 14 октября 2018 | 00:31

mikhail_spb_:

"Интересно, почему?" -

Ссыкотно, ибо: "Кавказ, дело кирдыкное"
Да еще и противостаящие друг другу мусульмане.

zonda_3 14 октября 2018 | 00:35

zonda_3:

противостаящие = противостoящие

ur_sus 14 октября 2018 | 00:41

mikhail_spb_:
//Интересно, почему?//
В России зреет война "все против всех", что даже больше, чем гражданская война. Будет рубка, где классовый, религиозный и национальный компоненты будут вовлечены одновременно. Русские будут против русских, украинцев, чеченцев, татар и тд. Это будет "славная битва", как говорил Акела, может даже и последняя...

ze_danil 14 октября 2018 | 00:14

Встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митингов запланирована на ближайший вторник
___________________________

в Ингушетию на оленях едет?

за три дня можно в Австралию слетать и вернуться

ft18 14 октября 2018 | 00:25

ze_danil: <=в Ингушетию на оленях едет?=>

На бронетранспортерах.

aleksandr39 14 октября 2018 | 00:15

Почему не разгонят дубинками ,а потом на несколько лет " ингушское " дело ,ну как на Болотной ?

ze_danil 14 октября 2018 | 00:30

aleksandr39: на Болотной были русские, а в Ингушетии - вайнахи

Вощдь очкует

ft18 14 октября 2018 | 00:17

Если предостерег, значит санкционировал силовой приём.

mozhem_povtorit 14 октября 2018 | 00:31

Размазать печень по асфальту, нет?

vasyaz 14 октября 2018 | 00:48

То есть русских бить можно, сажать в тюрьму и т.п..
А с кавказцами нужно аккуратнее..
Вывод один - нацлидер боится только силы.

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