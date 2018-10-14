Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе еще на два дня, вместо 10, которых просили организаторы
Начиная с 18 октября, в Ингушетии запланировано проведение крупных спортивных и культурных мероприятий с «массовым участием людей». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе кабинета министров республики.
Ранее была согласована акция с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между Чеченской республикой и Ингушетией", — добавил представитель правительства.
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