Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе еще на два дня, вместо 10, которых просили организаторы

Начиная с 18 октября, в Ингушетии запланировано проведение крупных спортивных и культурных мероприятий с «массовым участием людей». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе кабинета министров республики.

Ранее была согласована акция с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между Чеченской республикой и Ингушетией", — добавил представитель правительства.