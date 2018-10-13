В воскресенье в Москве может быть обновлен температурный рекорд 50-летней давности

Об этом передает РИА «Новости».

Как сообщил специалист погодного центра «Фобос», завтра в столице ожидается около +18°C, что на 6-7°C выше климатической нормы.

Так тепло 14 октября в последний раз было 51 год назад — в 1967 году метеорологи зафиксировали в этот день +17,2°C.