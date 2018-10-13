В воскресенье в Москве может быть обновлен температурный рекорд 50-летней давности
Об этом передает РИА «Новости».
Как сообщил специалист погодного центра «Фобос», завтра в столице ожидается около +18°C, что на 6-7°C выше климатической нормы.
Так тепло 14 октября в последний раз было 51 год назад — в 1967 году метеорологи зафиксировали в этот день +17,2°C.
Комментарии4
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pro_hanov 13 октября 2018 | 23:06
Прошла весна, настало лето,
Спасибо Путину за это!
nuvseunasok 13 октября 2018 | 23:10
pro_hanov:
И лето, наконец, пройдет,
Но Путин снова не уйдет.
pro_hanov 13 октября 2018 | 23:16
nuvseunasok:
"Стоят дворцы, стоят вокзалы
И заводские корпуса, и заводские корпуса -
Могу назвать вам адреса.
А без меня, а без меня тут ничего бы не стояло,
Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня.
Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня." (с) Марк Бернес
mozhem_povtorit 13 октября 2018 | 23:13
pro_hanov: Для сомневающихся либерасов:
https://echo.msk.ru/news/2295140-echo.html