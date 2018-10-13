В Калуге снесли деревянный дом 1910 года, который был отреставрирован год назад, — сообщает интернет-издание «Инсайдер»

Этот дом построил себя архитектор Александр Яковлев.

В прошлом году здание отремонтировали общественные активисты — участники «Том Сойер фест». Они заменили значительную часть обшивки фасада дома, резные деревянные детали на левом боковом фасаде, входную дверь парадного входа, облицевали полуразрушенный фундамент кирпичом, построили новое крыльцо для черного входа, вместо разрушенного.

Между тем, летом этого года появилась информация, что дом Яковлева расселен и предназначен на снос. После этого краеведы написали в областное управление по охране объектов культурного наследия письмо с просьбой вернуть дому статус объекта культурного наследия, которого он был лишен в 2013 году. Однако в этой просьбе им было отказано.