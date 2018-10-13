Террористы из группировки «Исламское государство»* (запрещенной в России) захватили в заложники 130 семей. Это произошло во время нападения на лагерь беженцев на восточном берегу Евфрата. Об телеканалу «Аль-Хадас» сообщил представитель вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» Шуван аль-Хабури

По его словам, курдские бойцы дали отпор террористам и смогли защитить остальных беженцев. Судьба заложников пока неизвестна.

* организация запрещена в России