Террористы из группировки «Исламское государство» (запрещенной в России) захватили в заложники 130 семей
Террористы из группировки «Исламское государство»* (запрещенной в России) захватили в заложники 130 семей. Это произошло во время нападения на лагерь беженцев на восточном берегу Евфрата. Об телеканалу «Аль-Хадас» сообщил представитель вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» Шуван аль-Хабури
По его словам, курдские бойцы дали отпор террористам и смогли защитить остальных беженцев. Судьба заложников пока неизвестна.
* организация запрещена в России
Комментарии1
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pattrick 13 октября 2018 | 23:09
Террористы из группировки «Исламское государство»* (запрещенной в России) захватили в заложники 130 семей...
Пусть благодарят Д.Буша, Т.Блэра и К.Пауэлла, по которым Гаага плачет.