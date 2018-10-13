Освобожденный из турецкой тюрьмы американский пастор Эндрю Брансон встретился в Белом доме с президентом Трампом
Прямую трансляцию встречи ведет телеканал Fox News. Брансон помолился на президента США и попросил бога дать Трампу «сверхъестественную мудрость».
Дональд Трамп заявил,что США и Турция могут наладить отношения. «Мы теперь совсем иначе относимся к Турции», — сказал он. «Я думаю, что у нас есть шанс на самом деле стать ближе к Турции. У нас теперь могут даже быть очень, очень хорошие отношения», — отметил Трамп.
Комментарии4
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dasergey 13 октября 2018 | 23:05
можно делать перевод коректным
или логичным
pattrick 13 октября 2018 | 23:05
Брансон помолился на президента США и попросил бога дать Трампу «сверхъестественную мудрость»...
Помолился на президента США, это типа как на бога УПЦ КП?
alex_zen 13 октября 2018 | 23:17
pattrick: Помолился на президента США, это типа как на бога УПЦ КП\\
Таджики-корректоры ЭМ веруют в божественную сущность Трампа и МБХ.
timbuktu 13 октября 2018 | 23:16
помолился на президента - это как? обычно предлог на уместен при глаголе помочиться