Освобожденный из турецкой тюрьмы американский пастор Эндрю Брансон встретился в Белом доме с президентом Трампом

Прямую трансляцию встречи ведет телеканал Fox News. Брансон помолился на президента США и попросил бога дать Трампу «сверхъестественную мудрость».

Дональд Трамп заявил,что США и Турция могут наладить отношения. «Мы теперь совсем иначе относимся к Турции», — сказал он. «Я думаю, что у нас есть шанс на самом деле стать ближе к Турции. У нас теперь могут даже быть очень, очень хорошие отношения», — отметил Трамп.