Ханнинг: РФ должна сделать первый шаг и решить проблему Восточной Украины, а также что-то сделать в отношении Крыма
Россия должна сделать первый шаг и решить проблему Восточной Украины, а также что-то сделать в отношении Крыма. Такую точку зрения высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг.
«На Западе думают, что Россия должна сделать первый шаг, она действительно должна разрешить проблему Восточной Украины. Мне кажется, что вам нужно сделать кое-что в отношении Крыма», — сказал он.
По мнению А.Ханнинга, для западных стран не важно – «будет ли Крым русский или украинский», здесь важна сама процедура изменений границ, «и не использование военных инструментов против своих соседей в таких вопросах».
«Сейчас у Путина сильная позиция, и понятно, что он не откажется от Крыма, это его козырь, но у него должны быть какие-то идеи о будущем Крыма, о его статусе. Может быть, предоставить какой-то независимый статус Крыму, который был бы на пользу и населению полуострова и был в интересах российского населения? И то же самое на Восточной Украине. Такие проблемы надо всегда решать. Мы, в западном мире, всегда готовы вести переговоры с вами», — сказал он.
Комментарии4
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danko1 13 октября 2018 | 22:40
При Путине этого не будет.
Ему нужен вялотекущий военный конфликт в Украине, чтобы не дать ей заниматься полноценно восстановлением страны и поднятием экономики, чтобы не стала достойным примером для россиян.
Да и на международные законы Путин плюет, а выйдя из ЕСПЧ вообще тормозов у него не будет.
nitsahon 13 октября 2018 | 22:45
этот деятель изрекает в общем то правильные мысли... только действующим политиком он не является..поэтому прислушиваться к его мнению вряд ли кто будет...
ну а уж относительно Крыма и Восточной украины- мысли просто блестяшие… у Пу не было никаких идей отн.будущего крыма и луганды в момент их аннексии... по всей видимости - нет их и сейчас...
edun1952 13 октября 2018 | 22:50
РФ может бы и сделала, да КГБ не пущает...
zollendorf 13 октября 2018 | 23:10
нужно сделать кое-что в отношении Крыма//
Ничего с Крымом не надо делать. Он хорошо висит камнем. Я сразу после его захвата сказал, что он обойдется России дороже чем аренда Калифорнии. Такая недострана в любом случае развалилась бы, но Крым как раз ускорил многократно этот процесс.
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