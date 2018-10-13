Ханнинг: РФ должна сделать первый шаг и решить проблему Восточной Украины, а также что-то сделать в отношении Крыма

Россия должна сделать первый шаг и решить проблему Восточной Украины, а также что-то сделать в отношении Крыма. Такую точку зрения высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг.

«На Западе думают, что Россия должна сделать первый шаг, она действительно должна разрешить проблему Восточной Украины. Мне кажется, что вам нужно сделать кое-что в отношении Крыма», — сказал он.

По мнению А.Ханнинга, для западных стран не важно – «будет ли Крым русский или украинский», здесь важна сама процедура изменений границ, «и не использование военных инструментов против своих соседей в таких вопросах».

«Сейчас у Путина сильная позиция, и понятно, что он не откажется от Крыма, это его козырь, но у него должны быть какие-то идеи о будущем Крыма, о его статусе. Может быть, предоставить какой-то независимый статус Крыму, который был бы на пользу и населению полуострова и был в интересах российского населения? И то же самое на Восточной Украине. Такие проблемы надо всегда решать. Мы, в западном мире, всегда готовы вести переговоры с вами», — сказал он.