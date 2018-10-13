"Евкуров: Ингушетия не понесла территориальных потерь, подписав соглашение о границе с Чечней"

Ингушетия не понесла территориальных потерь, подписав 26 сентября договор с Чечней о закреплении административной границы между регионами. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Устанавливая границу, подписывая соглашение и принимая закон, Ингушетия осталась в тех территориях, которых она была по изначально сложившейся в 1990-х годах, когда мы разделялись с Чечней», — сказал Ю.Евкуров. Таким образом, по его словам, «Ингушетия ничего не уступила», кроме равнозначного обмена земли «метр в метр в Горагорском районе», чтобы выровнять границу.

Ю.Евкуров отметил, что территории, оказавшиеся по договору в составе Чечни, не заселены, «люди в тех зонах не живут».

Глава Ингушетии напомнил, что в 2009 году в период формирования органов местного самоуправления и установления границ территория за рекой Фортангой, которая «исторически, более 150 лет принадлежала Чечне», по ошибке оказалась вне республики.

Как пояснил Ю.Евкуров, в сложившейся ситуации республиканская комиссия «почему-то приняла их (территории – ЭМ) в состав Ингушетии без согласования с чеченской стороной», несмотря на то, что он поручил, чтобы по данной территории «было отдельное соглашение, если Чечня нам что-то оставила».

«Я тогда не проконтролировал исполнение моего поручения в плане согласования с чеченской стороной по этой территории, и включение ее в состав Ингушетии в 2009 году было неправильным», — сказал он.

Напомним, что 26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, который предусматривал обмен территориями.

4 октября парламент Ингушетии принял закон о ратификации договора. Это вызвало недовольство населения, вылившееся в акцию протеста в Магасе.