Пресс-секретарь главы РПЦ заявил, что Синод РПЦ даст адекватный и жесткий ответ на предоставление автокефалии УПЦ
Пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков заявил, что Синод РПЦ даст адекватный и жесткий ответ на предоставление автокефалии Украинской церкви. Позиция РПЦ будет высказана в ходе встречи, которая пройдет в Минске 15 октября.
РПЦ не может признать решения Синода Константинопольского патриархата, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. По словам Илариона, на Священном синоде РПЦ будет обсуждаться вопрос о разрыве связей с Константинополем.
Между тем, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты оказывают прямую поддержку Константинопольскому патриарху Варфоломею, который затевает провокацию в отношении Украинской церкви.
Комментарии73
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zollendorf 13 октября 2018 | 23:01
Прав во многом Невзоров в том что о вас говорит
idruker 13 октября 2018 | 23:03
Ну вот и дождался Путин повода для проведения маленькой и победоносной религиозной войнушки. Щас начнется.
kryimzdick 13 октября 2018 | 23:18
idruker: не начнется. На всю Украину сил не хватит. И денег на массовку не хватит, и если в Донецк можно было привезти желающих федерализации из Ростова, то глубже на территорию Украины уже не привезешь в достаточном количестве.
alena01 13 октября 2018 | 23:06
В Минске???
А Минск теперь тоже к РПЦ не относится...
Но, нельзя не отметиь, Крым... Ну, все понятно...
mustang 13 октября 2018 | 23:13
Синод запретит продавать свечки, а раздаст их прихожанам БЕСПЛАТНО - таков будет жёсткий ответ????