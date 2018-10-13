Пресс-секретарь главы РПЦ заявил, что Синод РПЦ даст адекватный и жесткий ответ на предоставление автокефалии УПЦ

Пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков заявил, что Синод РПЦ даст адекватный и жесткий ответ на предоставление автокефалии Украинской церкви. Позиция РПЦ будет высказана в ходе встречи, которая пройдет в Минске 15 октября.

РПЦ не может признать решения Синода Константинопольского патриархата, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. По словам Илариона, на Священном синоде РПЦ будет обсуждаться вопрос о разрыве связей с Константинополем.

Между тем, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты оказывают прямую поддержку Константинопольскому патриарху Варфоломею, который затевает провокацию в отношении Украинской церкви.