Кандидат в главы Хакасии от Партии роста Мяхар не будет отзывать свой иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Кандидат в главы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар не будет отзывать свой иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ. Это взвешенное и аргументированное решение. Об этом «Эху Москвы» рассказал член политсовета Партии роста Антон Любич.

В своем иске Мяхар требует отменить регистрацию Коновалова из-за агитационного видеоролика, который был признан противоречащим законодательству.

Ранее сообщалось, что Врио главы Хакасии Михаил Развожаев намерен встретиться с Александром Мяхаром и убедить его отказаться от иска. Развожаев заявил, что история с Мяхаром, критикой и оскорблениями в его адрес, крайне неприятна, но ее нужно «решить по-мужски, во внесудебном порядке».



Политолог Дмитрий Орешкин считает, что глава региона не должен вмешивать в решения судебных и избирательных инстанций, и в выборную кампанию вообще. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне кажется, что не дело главы региона вмешиваться в мнения судебных инстанций, избирательных инстанций и лично участников выборов на пост губернатора. Само движение «начальственного пальца» о многом говорит — это очень характерно для современной России — это позволяет сделать вывод, что и сам «палец хакасский» шевелится в соответствии с командами из Москвы», — сказал он.

По мнению Д.Орешкина, в Москве хорошо понимают, что скандал, который только будет углубляться, никому не нужен, и в случае, если кандидата от КПРФ В.Коновалова снимут с выборов, «будет только хуже».

«В конце концов, будет там коммунистический губернатор или еще какой-нибудь другой, это никакой роли не играет, потому что Хакасия — самая закредитованная, по уши в долгах республика, и поэтому любой начальник — коммунисты, ЛДПР, либерал или еще кто-нибудь — будет обязан смотреть в рот Кремлю и просить у него денег. А тогда неважно, к какой партии он принадлежит. Важно то, что контроль все равно в руках Кремля», — отметил он.

Политолог считает, что корень проблем в степени давления власти на регионы.

«Корень проблем — в том, даем мы регионам дышать или забираем у них ресурсы, не давая им приподниматься, и все собираем в «централизованном кулаке».

А поскольку у нас страна с вертикалью власти, то и регионы у нас по-хорошему развиваться едва ли могут», — заключил Д.Орешкин.