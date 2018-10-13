Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе еще на два дня, вместо 10, которых просили организаторы
Начиная с 18 октября, в Ингушетии запланировано проведение крупных спортивных и культурных мероприятий с «массовым участием людей». Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе кабинета министров республики.
Ранее была согласована акция с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между
Чеченской республикой и Ингушетией", — добавил представитель правительства.
Глава республики Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписанном соглашении с Рамзаном Кадыровым. Оппозиция воспользовалась темой этого документа для реализации своих планов. Об этом сам Евкуров сказал в интервью журналисту «Эха Москвы». Есть также простые люди, недовольные тем, что часть ингушских земель передана Чечне. Они не учитывают, что произошел обмен, и Ингушетии досталась часть чеченских территорий, добавил Евкуров.
Комментарии4
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enigma1973 13 октября 2018 | 22:04
Ингушетии досталась дырка от бублика, а бублик весь достался Чечне
edun1952 13 октября 2018 | 22:18
Дальше конфликт, а кремлевский страус, не в курсе...
mosser 13 октября 2018 | 22:23
А в москве вообще нет митингов! Свободу политзаключенным России!
lyiza 13 октября 2018 | 23:04
Ингуши сдались на милость победителю.Протест сдулся...
Опять путин всех переиграл....