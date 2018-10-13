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Эксклюзив Эха 21:52, 13 октября 2018

Ханнинг: Западные страны должны делать все для сдерживания распространения ядерного оружия

Западные страны должны делать все для сдерживания распространения ядерного оружия. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг.
«Мы должны сделать все, чтобы удержать это в рамках. Я очень критично отношусь ко всем Иранским соглашениям, стремление получить ядерное устройство, разработать их. Эта общая проблема для нас всех, что ядерное оружие не сокращается, а продолжает расползаться. Мы должны подавать примеры, мы должны делать все, чтобы убедить правительства даже с помощью санкций, не разрабатывать ядерное оружие и не искать доступа к этому ядерному оружию. Использование этого оружия — это огромная опасность для всего мира», — сказал он.

А.Ханнинг добавил, что если Иран получит доступ к ядерным устройствам и захочет использовать их, то «немедленно Саудовская Аравия сделает ядерную бомбу, и тоже получит ядерное оружие». «Это будет расползание, и будет опасно не только для всего региона, но и для всего мира. Мне кажется, эти страны и их руководство, которые стремятся к ядерному оружию, должны проявлять сдержанность», — сказал он.

На вопрос, есть ли вероятность того, что террористы смогут также разработать ядерное оружие, господин А.Ханнинг отметил, что это «крайне трудно». «Там нужна такая инфраструктура, такие ученые, такие вливания финансов, столько времени, чтобы произвести ядерное оружие, что я не думаю, что сегодня террористы смогут сделать бомбу или ядерное устройство, каким бы грязным оно ни было. Но они ведь могут использовать химическое оружие, что опаснее даже чем ядерная угроза», — отметил он.

Комментарии

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valtameri 13 октября 2018 | 21:59

Ружьё, которое висит, должно выстрелить. Вопрос когда и где.

novichok_ 13 октября 2018 | 22:05

Наличие ядерного оружия - главный сдерживающий фактор от агрессии...

nikvol 13 октября 2018 | 22:53

valtameri: Вопрос когда и где
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Вопрос в кого.

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