Ханнинг: Если Германия сохранит право на политическое убежище, то в будущем получит миллионы беженцев
Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг считает, что если Германия по-прежнему сохранит право на политическое убежище, то в будущем получит еще миллионы беженцев. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я критически отношусь к нынешней миграционной политике Германии. Идет большая демографическая проблема с африканским населением — оно удваивается, колоссальный объем прироста населения. Надо принимать международные решения в мире и в Германии, мы должны контролировать и управлять этим процессом. Мне кажется, это надо делать очень разумно и сознательно. Но если сохранить право на политическое убежище, то мы получим еще миллионы беженцев», — сказал он.
А.Ханнинг отметил, что в 2017 году 1 млн. мигрантов прибыл в Германию только за один год. «Это те, кто просил политического убежища, но это просто мигранты и экономические, в частности. С одной стороны это дешевая рабочая сила, но с другой стороны – это проблема, потому что эти люди, которые не хотят работать, хотя они приехали как мигранты. Это большой стресс и на общественные службы Германии, и отношения жителей к ним», — подчеркнул он.
По мнению А.Ханнинга, если Германия продолжит принимать мигрантов, это «изменит национальный состав населения страны». «Это большой вызов для нас, на фоне демографической проблемы – у нас низкий уровень рождаемости немцев», — отметил он.
Комментарии6
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kottigr1 13 октября 2018 | 21:11
Ханнинг красава ! Ушел на пенсию, можно теперь и халтурку срубить на деньги российских налогоплательщиков.. Первый Герхард Шредер смекнул как можно Путина доить...
novichok_ 13 октября 2018 | 21:15
Узнав о планах по переселению 20 тысяч беженцев из Германии на Украину, многие беженцы начали убегать обратно в Сирию, Ирак, Афганистан и Ливию...
ykpodupa 13 октября 2018 | 21:17
kottigr1: Ну слава тебе яйца ! Наконец то и кастрюлеголовые стали понимать что Крым им начал приносить деньги ,когда стал Российским ! А то все дотации ,дотации....))))
region62 13 октября 2018 | 21:23
Чем больше обезьян-тем лучше жизнь в зоопарке......Немецком зоопарке
ugiazov 13 октября 2018 | 21:28
Там мечетей хватает, или ещё строить будут?
mosser 13 октября 2018 | 21:35
Я тоже прошу убежища, устал от воровской власти плешивого коротышки. Гыыы