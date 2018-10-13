Ханнинг: Если Германия сохранит право на политическое убежище, то в будущем получит миллионы беженцев

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг считает, что если Германия по-прежнему сохранит право на политическое убежище, то в будущем получит еще миллионы беженцев. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я критически отношусь к нынешней миграционной политике Германии. Идет большая демографическая проблема с африканским населением — оно удваивается, колоссальный объем прироста населения. Надо принимать международные решения в мире и в Германии, мы должны контролировать и управлять этим процессом. Мне кажется, это надо делать очень разумно и сознательно. Но если сохранить право на политическое убежище, то мы получим еще миллионы беженцев», — сказал он.

А.Ханнинг отметил, что в 2017 году 1 млн. мигрантов прибыл в Германию только за один год. «Это те, кто просил политического убежища, но это просто мигранты и экономические, в частности. С одной стороны это дешевая рабочая сила, но с другой стороны – это проблема, потому что эти люди, которые не хотят работать, хотя они приехали как мигранты. Это большой стресс и на общественные службы Германии, и отношения жителей к ним», — подчеркнул он.

По мнению А.Ханнинга, если Германия продолжит принимать мигрантов, это «изменит национальный состав населения страны». «Это большой вызов для нас, на фоне демографической проблемы – у нас низкий уровень рождаемости немцев», — отметил он.