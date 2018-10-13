Освобожденный пастор Брансон прилетел в Вашингтон

Американский пастор Эндрю Брансон, который около двух лет находился под стражей в Турции, в субботу вернулся в США. Об этом сообщил телеканал «Фокс ньюс».

Как он отмечает, Брансон был доставлен на борту самолета на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. Перед этим он был осмотрен медиками в госпитале США в Германии. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится в субботу с Брансоном в Белом доме.