Освобожденный пастор Брансон прилетел в Вашингтон
Как он отмечает, Брансон был доставлен на борту самолета на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. Перед этим он был осмотрен медиками в госпитале США в Германии. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится в субботу с Брансоном в Белом доме.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tag188 13 октября 2018 | 21:09
Усё, сдулся Эрдоган?
Правильно, одно дело трусливого гопника гонять, совсем другое, с США тягаться.
novichok_ 13 октября 2018 | 21:19
В маленьком городке на Диком Западе пастор Эндрю Брансон читает проповедь:
- Пьянка - причина всех ваших неудач. Вы выпиваете бутылку виски,
идете домой, жена устраивает скандал, вы хватаетесь за кольт -
и по пьянке обязательно промажете...
kamen_12 13 октября 2018 | 21:24
tag188: Что за гопник, что Эрдоган гоняет?
ykpodupa 13 октября 2018 | 21:26
tag188: Дырявый пастор ! Все входящие бесплатно !)
kamen_12 13 октября 2018 | 21:22
В Германии только госпитали ФРГ, вряд ли госпиталь США есть.
polsan 13 октября 2018 | 21:36
kamen_12: в новости всё верно написано. Для Вас видно новость что в ФРГ стоят американские войска?! )