В С.-Петербурге в центр «Э» вызвали девушку активиста «Открытой России» Артема Владимирова

Ее попросили рассказать, чем он занимается, а также предложили написать заявление, что активист якобы ведет некий экстремистский телеграм-канал. По словам девушки, сотрудник центра «Э» заявил, что все материалы якобы уже есть, а от нее требуется лишь формальность. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Сотрудник центра «Э» также рассказал девушке, что Владимиров якобы постоянно ей изменяет и пообещал прислать список этих людей, если подруга активиста окажет содействие правоохранительным органам.