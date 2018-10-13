В С.-Петербурге в центр «Э» вызвали девушку активиста «Открытой России» Артема Владимирова
Ее попросили рассказать, чем он занимается, а также предложили написать заявление, что активист якобы ведет некий экстремистский телеграм-канал. По словам девушки, сотрудник центра «Э» заявил, что все материалы якобы уже есть, а от нее требуется лишь формальность. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Сотрудник центра «Э» также рассказал девушке, что Владимиров якобы постоянно ей изменяет и пообещал прислать список этих людей, если подруга активиста окажет содействие правоохранительным органам.
Комментарии8
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danko1 13 октября 2018 | 21:08
Какие же подонки в ФСБ.
И эти мрази, сверху и повсюду, захватили в России всё и уничтожают её.
И полные дебилы уже в ФСБ, а не только воры и преступники, о чем их последние провалы свидетельствуют.
novichok_ 13 октября 2018 | 21:13
danko1: А Владимиров, часом, не с Вами изменяет своей девахе?
Уж больно Вы его защищаете...
dobrabi 13 октября 2018 | 21:15
Девушку - не в счёт. Вызовут бабушку или дедушку - сигнализируйте. Будем путена ругать.
kamen_12 13 октября 2018 | 21:34
danko1: А активист не подонок? Трахает все что шевелится. Бедная девушка.
tuman13 13 октября 2018 | 21:37
danko1: Бабушка. Вы грязь найдете даже в операционной.
И что? обычная работа следаков, и прочих полиций во всем мире. Просто нужно иметь крепкие нервы и не поддаваться на провокации.
А вы, бабушка, не занимаетесь провокациями в своих постах?
ugiazov 13 октября 2018 | 21:30
Обещал подарить за это фалоимитатор .
edun1952 13 октября 2018 | 21:33
Э ротоманьяки.
ivanna2 13 октября 2018 | 21:35
ну вызвали и вызвали, вот событие! то не прокуратура, ничего сделать не могут... в крайнем случае докладную напишут, но это только в крайнем... а так совершенно бесполезная структура в пищевой цепочке