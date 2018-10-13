Представитель Объединенных Арабских Эмиратов не полетит на Международную космическую станцию в апреле
Отмена полета связана с аварией корабля «Союз МС-10» 11 октября. Этот корабль был предназначен для возвращения на Землю экипажа МКС. «Представитель ОАЭ не полетит на МКС, потому что нет корабля», — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Между тем, в понедельник пройдет заседание аварийной комиссии по расследованию причин аварии. Сейчас комиссия проверяет всех сотрудников космодрома Байконур принимавших участие в подготовке к полету.
Госкомиссия внесет изменения в программу полетов к Международной космической станции по итогам работы аварийной комиссии. Изменения будут согласованы с НАСА.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
valtameri 13 октября 2018 | 21:07
Зачем нужна расчленёнка на МКС? Да и молиться обратясь к Мекке там проблемно и стрёмно.
pattrick 13 октября 2018 | 21:17
Представитель Объединенных Арабских Эмиратов не полетит на Международную космическую станцию в апреле...
Ещё один семит обосрался от страха.
yuriyp 13 октября 2018 | 21:20
pattrick: //Ещё один семит обосрался от страха.//
Смотри, Патрик, а то и шлем не поможет...
ugiazov 13 октября 2018 | 21:33
pattrick: Ещё бы! Хорошо хоть парашут раскрылся.
vilingrad 13 октября 2018 | 21:43
pattrick: семит обосрался от страха.“
Ты- большой, большой дурак:)
zonda_3 13 октября 2018 | 21:42
valtameri:
Я, как бы, понимаю беспокойство арабов после крушения Союза - ни тебе кaльяном, ни чайными принадлеждностями, ни ковриками для намаза борт перегрузить
edun1952 13 октября 2018 | 21:24
У шейхов недобрали - отберем у пенсионеров...
ura_123 13 октября 2018 | 21:31
Нет корабля? У И.Маска попросите)))
mosser 13 октября 2018 | 21:37
Надо путина и рогозина в ракету! Гыыы
gelont 13 октября 2018 | 21:42
Все правильно - сиди дома , целей будешь . Полеты с рогозиным это лотерея , процент выигравших стремится к нулю .
zolingen 13 октября 2018 | 21:45
Жить то хочется.