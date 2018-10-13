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21:01, 13 октября 2018

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов не полетит на Международную космическую станцию в апреле

Отмена полета связана с аварией корабля «Союз МС-10» 11 октября. Этот корабль был предназначен для возвращения на Землю экипажа МКС. «Представитель ОАЭ не полетит на МКС, потому что нет корабля», — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Между тем, в понедельник пройдет заседание аварийной комиссии по расследованию причин аварии. Сейчас комиссия проверяет всех сотрудников космодрома Байконур принимавших участие в подготовке к полету.

Госкомиссия внесет изменения в программу полетов к Международной космической станции по итогам работы аварийной комиссии. Изменения будут согласованы с НАСА.

Комментарии

11

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valtameri 13 октября 2018 | 21:07

Зачем нужна расчленёнка на МКС? Да и молиться обратясь к Мекке там проблемно и стрёмно.

pattrick 13 октября 2018 | 21:17

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов не полетит на Международную космическую станцию в апреле...

Ещё один семит обосрался от страха.

yuriyp 13 октября 2018 | 21:20

pattrick: //Ещё один семит обосрался от страха.//
Смотри, Патрик, а то и шлем не поможет...

ugiazov 13 октября 2018 | 21:33

pattrick: Ещё бы! Хорошо хоть парашут раскрылся.

vilingrad 13 октября 2018 | 21:43

pattrick: семит обосрался от страха.“
Ты- большой, большой дурак:)

zonda_3 13 октября 2018 | 21:42

valtameri:

Я, как бы, понимаю беспокойство арабов после крушения Союза - ни тебе кaльяном, ни чайными принадлеждностями, ни ковриками для намаза борт перегрузить

edun1952 13 октября 2018 | 21:24

У шейхов недобрали - отберем у пенсионеров...

ura_123 13 октября 2018 | 21:31

Нет корабля? У И.Маска попросите)))

mosser 13 октября 2018 | 21:37

Надо путина и рогозина в ракету! Гыыы

gelont 13 октября 2018 | 21:42

Все правильно - сиди дома , целей будешь . Полеты с рогозиным это лотерея , процент выигравших стремится к нулю .

zolingen 13 октября 2018 | 21:45

Жить то хочется.

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