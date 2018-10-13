Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе еще на два дня...

Организаторы просили продлить митинг до 25 октября, однако власти согласились только до 17 октября. Начиная с 18 октября, в Ингушетии запланировано проведение крупных спортивных и культурных мероприятий с «массовым участием людей». В связи с этим власти республики должны обеспечить беспрепятственное передвижение участников мероприятий и их безопасность. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе кабинета министров республики.

Ранее была согласована акция с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между

Чеченской республикой и Ингушетией", — добавил представитель правительства.

Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе. Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью журналисту «Эха Москвы» сказал сам Юнус-Бек Евкуров. Встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митингов запланирована на ближайший вторник, по ее итогам должно быть принято продуктивное решение, добавил Евкуров.