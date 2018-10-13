Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе еще на два дня
Организаторы просили продлить митинг до 25 октября, однако власти согласились только до 17 октября. Начиная с 18 октября, в Ингушетии запланировано проведение крупных спортивных и культурных мероприятий с «массовым участием людей». В связи с этим власти республики должны обеспечить беспрепятственное передвижение участников мероприятий и их безопасность. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе кабинета министров республики.
Ранее была согласована акция с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между
Чеченской республикой и Ингушетией", — добавил представитель правительства.
Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе. Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью журналисту «Эха Москвы» сказал сам Юнус-Бек Евкуров. Встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митингов запланирована на ближайший вторник, по ее итогам должно быть принято продуктивное решение, добавил Евкуров.
Комментарии5
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pattrick 13 октября 2018 | 21:12
Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе еще на два дня...
Ещё два дня надежды для московской либерастии - вдруг рванёт на Кавказе и начнут погибать россияне, вот счастье-то для них будет.
mosser 13 октября 2018 | 21:25
Свободу политзаключенным России! Путин - вор! Гыыы
tom_tom 13 октября 2018 | 21:25
Русская православная церковь, которая первой должна была осудить творимое государством зло, настолько с ним в доле, что для всех искренне верующих людей давно сама уже стала олицетворением зла.
ugiazov 13 октября 2018 | 21:36
Ингушам сейчас надо потребовать отложить все мероприятия до решения территориального вопроса.
kryimzdick 13 октября 2018 | 21:45
А дальше что? Граждане довольные расходятся по домам? Ничего не понятно в этом горном гордом средневековье