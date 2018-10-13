Экс-глава разведслужбы Германии Ханнинг считает, что Россия использует «угрозы Запада» для своих внутренних целей
Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг считает, что Россия использует «угрозы Запада» для своих внутренних целей, чтобы «не решать свои внутренние проблемы». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я не думаю, что России угрожают западные страны или НАТО. С моей точки зрения — это полностью неправильная оценка. У меня иногда создается впечатление, что угроза Запада используется Россией для своих внутренних целей, чтобы найти предлог для не решения тех проблем, которые существуют внутри России», — сказал он.
А.Ханнинг подчеркнул, что западные страны и НАТО не создают никаких угроз для России, «никто не хочет с ней воевать или нападать».
Комментарии6
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tv_victim 13 октября 2018 | 20:59
Спасибо, кэп! А то, прям, мы не знаем.... Удивлен только, что и из-за рубежа эта топорная работа тоже глаз режет....
danko_budka 13 октября 2018 | 21:04
tv_victim: ну и где же данко1 спец в разведслужбах?
vsokolov 13 октября 2018 | 21:03
А.Ханнинг подчеркнул, что западные страны и НАТО не создают никаких угроз для России, «никто не хочет с ней воевать или нападать». Да, но только при условии, что Россия не пытается защищать свои интересы вне своих границ
tv_victim 13 октября 2018 | 21:05
vsokolov: А можно список "интересов вне границ" предоставить? И, желательно, с пояснением нафига стране нужны эти "интересы"? СлабО?
mosser 13 октября 2018 | 21:15
Главная угроза России - банда плешивого карлика. Гыыы
bashirov 13 октября 2018 | 21:42
если США не страна НАТО, тогда да. Но вот США сказала что будет бомбить русские ракеты, и еще что будет морская блокада. Как то не сходится Карл, а?