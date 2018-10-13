Экс-глава разведслужбы Германии Ханнинг считает, что Россия использует «угрозы Запада» для своих внутренних целей

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг считает, что Россия использует «угрозы Запада» для своих внутренних целей, чтобы «не решать свои внутренние проблемы». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».



«Я не думаю, что России угрожают западные страны или НАТО. С моей точки зрения — это полностью неправильная оценка. У меня иногда создается впечатление, что угроза Запада используется Россией для своих внутренних целей, чтобы найти предлог для не решения тех проблем, которые существуют внутри России», — сказал он.

А.Ханнинг подчеркнул, что западные страны и НАТО не создают никаких угроз для России, «никто не хочет с ней воевать или нападать».