Экс-глава разведслужбы Германии считает, что для России должно быть в приоритете стать сильным партнером Евросоюза
Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг считает, что для России должно быть в приоритете стать сильным партнером Евросоюза. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
На вопрос, почему Кремль все чаще поддерживает крайне правые партии Германии, А.Ханнинг ответил, что для России было бы гораздо лучше, если бы она просто вступила в Евросоюз.
«Я бы не советовал им [Кремлю] поддерживать крайне правых. России гораздо лучше было бы, если бы она просто вступила в Евросоюз. Иногда я не согласен с российской внешней политикой, так как она не служит российским национальным интересам, поэтому я против нее. Но быть сильным партнером Евросоюза, быть его соучастником, мне кажется, цель России должна была бы быть именно в этом», – сказал он.
По мнению А.Ханнинга, на данный момент лучше было бы объединить силы и интересы двух стран [России и Германии] в ряде отраслей, где сегодня Китай претендует стать лидирующим государством в мире. «Китай к 2025 году хочет стать самой ведущей страной мира в ряде отраслей. И химическая промышленность — это основа нашей промышленности. И в наших интересах выступить вместе с Россией в тех отраслях, в которых они претендуют иметь пальму первенства», — подчеркнул он.
Комментарии16
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perestarok 13 октября 2018 | 20:48
"А.Ханнинг ответил, что для России было бы гораздо лучше, если бы она просто вступила в Евросоюз…"
Удивительно, но немчура оказывается знает, что лучше для России. Ему для справки: Россия уже вступала в Евросоюз в 1945 году.
ura_123 13 октября 2018 | 20:51
perestarok: Не столько Россия,сколько СССР...
Да ещё союзники эти,Лендлиз ))))
perestarok 13 октября 2018 | 21:02
ura_123: "Не столько Россия,сколько СССР... "
СССР - стыдливое, завуалированное название России. По границам практически совпадает с царской Россией.
novirusic 13 октября 2018 | 21:14
perestarok: почему Кремль все чаще поддерживает крайне правые партии Германии
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Ханнинг ушел от ответа.
А ответ прост: они союзники и единомышленники кремлинов.
Как ни странно: победили нацистов и стали их наследниками.
Для справки малограмотному: СССР отказался вступить в Евросоюз в 1945 г, Сралин отказался от плана Маршалла и предпочел уморить голодом еще несколько миллионов человек в СССР в 1946-47 гг, когда прекратились поставки продовольствия по ленд-лизу.
Про людоедство в Поволжье говорят только при воспоминаниях о голоде 30-х, а но было и в 1946-47 г.
Опять крестьяне своих детишек кушали.
polsan 13 октября 2018 | 20:55
perestarok: Что Вы так переживаете? ) Подумайте, как это РФ сейчас может вступить в ЕС?! )) Это похоже на шутку! Может лет через двадцать?!
perestarok 13 октября 2018 | 20:57
polsan: " Подумайте, как это РФ сейчас может вступить в ЕС?! )) Это похоже на шутку! Может лет через двадцать?!"
Вы сравните ЕС и Россию. Это ЕС может вступить в Россию.
polsan 13 октября 2018 | 21:06
perestarok: Википедия Вам в помощь, дедушка! ))
perestarok 13 октября 2018 | 21:11
polsan: "Википедия Вам в помощь, дедушка! ))"
Во сколько раз Россия больше ЕС? Гитлер, несмотря на всю свою гениальность, не смог оценить размеры России. Да и Наполеон.
polikarpich 13 октября 2018 | 21:15
perestarok: А что, размер имеет значение?
novirusic 13 октября 2018 | 21:16
perestarok: Больной, вам нужно срочно в манипуляционную, для процедуры все готово и санитары ждут. А то ведь придут сами к вам.
mosser 13 октября 2018 | 21:42
polsan: лет через 500,и то если путин уйдет
anemon 13 октября 2018 | 20:52
Для России-то ладно, а для Германии? С гитлеровской Германией тоже в свое время сотрудничать считалось "в приоритете".
velbkeirf1 13 октября 2018 | 21:00
после вывода оккупационных сил с территории ФРГ
mosser 13 октября 2018 | 21:44
velbkeirf1: так нас из Германии вроде давно выгнали
mosser 13 октября 2018 | 21:40
Да ктож нас возьмет в евросоюз, мы хорошо жить не должны, никогда! У нас только банда вора коротышки плешивого хорошо живет. Свободу политзаключенным России!
prade 13 октября 2018 | 21:44
России и россиянам, конечно, лучше было бы вступить в Евросоюз. Но Путин этого не позволит. Путин не желает лучшего для России, только для себя и своего окружения.