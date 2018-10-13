Экс-глава разведслужбы Германии считает, что для России должно быть в приоритете стать сильным партнером Евросоюза

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии в 1998-2005 гг. Август Ханнинг считает, что для России должно быть в приоритете стать сильным партнером Евросоюза. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос, почему Кремль все чаще поддерживает крайне правые партии Германии, А.Ханнинг ответил, что для России было бы гораздо лучше, если бы она просто вступила в Евросоюз.

«Я бы не советовал им [Кремлю] поддерживать крайне правых. России гораздо лучше было бы, если бы она просто вступила в Евросоюз. Иногда я не согласен с российской внешней политикой, так как она не служит российским национальным интересам, поэтому я против нее. Но быть сильным партнером Евросоюза, быть его соучастником, мне кажется, цель России должна была бы быть именно в этом», – сказал он.

По мнению А.Ханнинга, на данный момент лучше было бы объединить силы и интересы двух стран [России и Германии] в ряде отраслей, где сегодня Китай претендует стать лидирующим государством в мире. «Китай к 2025 году хочет стать самой ведущей страной мира в ряде отраслей. И химическая промышленность — это основа нашей промышленности. И в наших интересах выступить вместе с Россией в тех отраслях, в которых они претендуют иметь пальму первенства», — подчеркнул он.