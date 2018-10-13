В «Партии Роста» не видят правовых оснований для отзыва иска кандидата Мяхара о снятии с выборов Коновалова

Кандидат в главы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар не будет отзывать свой иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Это взвешенное и аргументированное решение. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Антон Любич.

«Мы не видим правовых оснований для отзыва иска, потому что по нашему мнению нарушения кандидатом от КПРФ действительно допущены. Это самостоятельный иск, как уже пояснил кандидат от «Партии Роста» [А.Мяхар], в отличие от избиркома, он будет принимать самостоятельное решение о юридической судьбе этого иска, безотносительно того, какие поступят советы от временно исполняющего обязанности главы Хакассии», — сказал он.

По словам А.Любича, партия продолжает вести избирательную агитацию, и также предполагается участие кандидата во втором туре выборов.

В своем иске А.Мяхар требует отменить регистрацию В.Коновалова из-за агитационного видеоролика, который был признан противоречащим законодательству.