СМИ: Зять президента США Дональда Трампа с 2009 по 2016 год уклонялся от уплаты от федеральных налогов
Джаред Кушнер — бизнесмен и зять президента США Дональда Трампа — с 2009 по 2016 год уклонялся от уплаты от федеральных налогов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы, которые оказались в распоряжении издания.
Как пишет газета, состояние Кушнера составляет $324 млн, однако он «практически» не платил федеральных налогов. По данным издания, Кушнер годами использовал схему с использованием амортизационных выплат. Она позволяла составлять правдоподобные налоговые отчеты, однако фактически Кушнер и связанные с ним компании ничего не теряли.
Комментарии6
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sandro_007 13 октября 2018 | 20:35
Таких кушнеров и в нашей стране пруд-пруди. Мафия.
art_ 13 октября 2018 | 20:35
и что теперь может быть?
novirusic 13 октября 2018 | 20:47
art_: А ничего, использовал налоговое законодательство и не платил налогов. Вполне законно.
Это нормально.
Именно для этого держат туеву хучу налоговых консультантов и платят им очень много денег.
То что об этом сообщила газета означает, что ничего криминального в этом нет.
Иначе бы газета не ссылалась на "конфиденциальные документы", а сообщала бы об открытии уголовного дела.
Конфиденциальные документы это всего лишь налоговые декларации Кушнера.
И они не правдоподобны, а безукоризненны.
Внук белорусских партизан очень умный человек.
zemljanka 13 октября 2018 | 20:50
Правильные схемы использовал.
novirusic 13 октября 2018 | 21:06
zemljanka: Это не схемы, это вполне законное списание части стоимости принадлежащих ему зданий на амотизацию.
Это есть во всем мире. В России тоже это само собой разумеется.
На амортизацию зданий и оборудования предусмотрены определенные списания обязательно.
Как сказано в российском руководстве :
Начисление амортизации тесно связано с таким понятием, как срок полезного использования (СПИ). Под ним понимают период времени, на протяжении которого здание способно безопасно эксплуатироваться и отвечать целям его строительства или приобретения.
так что левачкит вданном случае возводят на Кушнера напраслину.
НО НЮТ подстраховывается, конечно, и там же тут же пишет.
Ничто в документах не говорит о том, что г-н Кушнер или его компания нарушили закон. Представитель адвоката г-на Кушнера сказал, что г-н Кушнер «уплатил все налоги».
edun1952 13 октября 2018 | 21:46
Не знаю как Трамп, а зять точно наш из питерских...