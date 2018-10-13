СМИ: Зять президента США Дональда Трампа с 2009 по 2016 год уклонялся от уплаты от федеральных налогов

Джаред Кушнер — бизнесмен и зять президента США Дональда Трампа — с 2009 по 2016 год уклонялся от уплаты от федеральных налогов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы, которые оказались в распоряжении издания.

Как пишет газета, состояние Кушнера составляет $324 млн, однако он «практически» не платил федеральных налогов. По данным издания, Кушнер годами использовал схему с использованием амортизационных выплат. Она позволяла составлять правдоподобные налоговые отчеты, однако фактически Кушнер и связанные с ним компании ничего не теряли.