Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль меньше чем за год до своего отравления в Солсбери ездил в Швейцарию. Там он встречался с представителями разведслужб, — пишет The Telegraph со ссылкой на книгу журналиста Марка Урбана о Скрипале. По данным Урбана, летом 2017 года Скрипаль неделю провел в Швейцарии, где общался со спецслужбами. The Telegraph предполагает, что экс-разведчик мог сообщить о кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство, в которой Лондон подозревает Москву.

Ранее британские власти обвинили ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе на такие структуры, как WADA и Демократическая партия США. Посол РФ в Британии Александр Яковенко отверг эти обвинения.