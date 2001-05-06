Скрипаль меньше чем за год до своего отравления в Солсбери ездил в Швейцарию
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль меньше чем за год до своего отравления в Солсбери ездил в Швейцарию. Там он встречался с представителями разведслужб, — пишет The Telegraph со ссылкой на книгу журналиста Марка Урбана о Скрипале. По данным Урбана, летом 2017 года Скрипаль неделю провел в Швейцарии, где общался со спецслужбами. The Telegraph предполагает, что экс-разведчик мог сообщить о кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство, в которой Лондон подозревает Москву.
Ранее британские власти обвинили ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе на такие структуры, как WADA и Демократическая партия США. Посол РФ в Британии Александр Яковенко отверг эти обвинения.
Комментарии12
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nina51 13 октября 2018 | 20:37
Подонок, тьфу на него
gordy 13 октября 2018 | 20:43
"The Telegraph предполагает, что экс-разведчик мог сообщить о кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство, в которой Лондон подозревает Москву."
Ему-то кто об этом сообщил, или российская разведка напрочь кротами изрыта?
pattrick 13 октября 2018 | 20:54
The Telegraph предполагает, что экс-разведчик мог сообщить о кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство, в которой Лондон подозревает Москву...
После шести лет отсидки в колонии, Серёга Скрипаль располагал секретной оперативной информацией о кибератаке на штаб-квартиру ВАДА? Кто после этого скажет, что все СМИ в мире не захватила и не подмяла под себя грязножопая русофобская мафия?
splin2 13 октября 2018 | 20:47
nina51: Посол РФ в Британии Александр Яковенко отверг эти обвинения//
Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на Александра Яковенко и его шефов, отвергащих все обвинения...)))
inga_92_1 13 октября 2018 | 20:40
И "близнецы" наши там паслись... Совпадение? Не думаю...
piter_ug 13 октября 2018 | 20:42
//летом 2017 года Скрипаль неделю провел в Швейцарии, где общался со спецслужбами.//
Зачем для общения со спецслужбами обязательно таскаться в другую страну?
tv_victim 13 октября 2018 | 20:46
piter_ug: Наверное в спецслужбах всех стран служат одни ретрограды... Как ильфо-петровская бабушка, которая жгла у себя на антресолях керосин, потому что не верила в электричество...
snikkersnepper 13 октября 2018 | 21:19
Угу, Скрипаль, ушедший из ГРУ за год до появления Windows 2000, в 2017 году рассказывал кому-то про кибератаки...
ВАДА, если вы не в курсе, находится не в Швейцарии, а в Канаде.
Слушайте, может вы просто себе на лбу наклейку прицепите "дебилы" - все же гораздо проще будет.
dobrabi 13 октября 2018 | 21:40
snikkersnepper: Не будет. В дело включатся правозащитные организации, которые на раз-два объяснят, почему мнение дебилов необходимо учитывать в первую очередь.
grazschdanin 13 октября 2018 | 21:28
Там он встречался с представителями разведслужб, — пишет The Telegraph со ссылкой на книгу журналиста Марка Урбана о Скрипале.
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С какими «представителями разведслужб»? Хотя бы какой страны?
oxlomon 13 октября 2018 | 21:35
grazschdanin:
Северной Кореи, веороятно. Ничего более разумного по прочтении такой новости в голову не приходит.
mosser 13 октября 2018 | 21:47
А скрепаль не герой России?