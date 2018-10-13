Патриарх Кирилл заявил, что УПЦ сумеет устоять перед ударами, которые сегодня по ней наносят власти страны
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Украинская православная церковь сумеет устоять перед ударами, которые сегодня по ней наносят власти страны. «Мы верим, что врата ада не одолеют Церковь, мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны», — сказал патриарх в Минске, куда он прибыл с трехдневным визитом.
Ранее в пресс-службе РПЦ заявили, что Синод РПЦ даст адекватный и жесткий ответ на предоставление автокефалии Украинской церкви. А глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что Соединенные Штаты оказывают прямую поддержку Константинопольскому патриарху Варфоломею, который «затевает провокацию в отношении Украинской церкви».
Комментарии63
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ura_123 13 октября 2018 | 20:33
В зеркало,в зеркало посмотрелся гундяша и понеслось))))
gordy 13 октября 2018 | 20:40
В воздухе пахнет войной?
pattrick 13 октября 2018 | 20:46
«Мы верим, что врата ада не одолеют Церковь, мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны»...
Не Крым, и не Донбасс, начало конца Украины - автокефалия козлячей церкви Папы Киевского Филарета.
polikarpich 13 октября 2018 | 20:54
pattrick: Это кто так сплагиатил? Вот как это в первоисточнике:
17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;
(Матф.16:17,18)
Где здесь Иисус Христос говорит о РПЦ МП?
nina51 13 октября 2018 | 21:01
polikarpich: стасик, давно из психушки ? )))
novirusic 13 октября 2018 | 21:32
nina51: Дорогуша, а что перед полпаданием туда хочешь уточнить каково там?
Ты не волнуйся. Тебе хорошо будет. Санитары там таких как ты любят, и делают это часто.
Туда бы и Кирилла надо отправить.
Он Всемирного Патриарха назвал вратами ада. Явно болен кирюха.
zonda_3 13 октября 2018 | 21:02
pattrick:
"Не Крым, и не Донбасс, начало конца Украины - автокефалия козлячей церкви Папы Киевского Филарета."
И Крым, и Донбасс, начало конца путиноидов - псевдоавтокефалия свинячей церкви Папика Московсково Гундяева
danko1 13 октября 2018 | 21:05
zonda_3: Ну если врата ада не одолеют украинскую церковь, то это значит, что Гундяев, посланник сатаны, признается в собственном поражении.
Хотя и без его косвенного признания всё понятно.
ac_dc 13 октября 2018 | 21:06
pattrick:
Вот что интересно - какое есть тебе дело до разборок внутре православия?
Тем боле, что ни либералы, ни евреи здесь ни при чем.
ivar1964 13 октября 2018 | 21:18
ac_dc: Как ни при чем? Особенно евреи! Так не бывает!
zemljanka 13 октября 2018 | 20:40
Кто-то может поверить, что это говорит верующий человек.
bazilgu 13 октября 2018 | 20:42
zemljanka: А кто-то может поверить, что он верующий?!
polikarpich 13 октября 2018 | 20:57
zemljanka: Смотря во что! Во власть и деньги - безусловно.
novirusic 13 октября 2018 | 21:34
zemljanka: Он сотрудник КГБ, а они все должны были веровать ... в коммунизм.
danko1 13 октября 2018 | 21:41
novirusic: В коммунизм для себя и своих детей они не только верят, но и создали его для себя по своему разумению.
То, что Заповедь "не укради" и прочие нарушают, им их вера в Путина, их защищающего, помогает.
semia 13 октября 2018 | 20:42
Отвернулся бог от Кирюхи ФСБшника. И через своих посредников в Константинополе прямо об этом заявляет!
ringo77_1 13 октября 2018 | 20:45
Вышиванки опять навалили в шаровары со своей автофекалией. А скачут так, как будто совершили пэремогу. Порося назвал это "победой над Москвой". А перемога-то в чем, лохлы? Получите томас и заживете? Во-первых, еще не факт что получите, во-вторых вашу автофекалию не признаю никто, кроме пендосов и небольшого числа подпиндосников. А в третьих, точно не заживете. Как впрочем, и после всех других "перемог" Майдауна...
rampa 13 октября 2018 | 20:53
ringo77_1: завидуй молча )))))))))))
novirusic 13 октября 2018 | 21:39
ringo77_1: Ты явно дерьмом подавился и поэтому мочу тебе в голову ударила из-за непроходимости.
Независимость украинской церкви уже признало большинство православных церквей, а признают все кроме РПЦ. Это уже ясно.
Ссориться с Вселенским Патриархом никто не будет, а малым церквям это себе дороже.
Не состоявшийся Всеправославный собор показал, что союзников у РПЦ среди других церквей раз-два и обчелся, а твердых союзников вообще нет.
testmeter 13 октября 2018 | 21:13
ura_123: Эт-т-т-т точно. Гундяевская харя с "вратами ада" очень даже ассоциируется.
piter_ug 13 октября 2018 | 20:37
//Синод РПЦ даст адекватный и жесткий ответ ...//
А как же быть с Христом:
«кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39)?
ivar1964 13 октября 2018 | 20:45
piter_ug: Да не Христу они служат, а Мамоне!
zonda_3 13 октября 2018 | 21:23
piter_ug:
Христос у них декорация, персонализация лицензии на вседозволенность.
Just business
zemljanka 13 октября 2018 | 20:37
Очень похож на лилипутиных...
bazilgu 13 октября 2018 | 20:40
"Каких великолепных глупцов делает из людей религия! "- Бен Джонсон, драматург
put__out 13 октября 2018 | 21:18
bazilgu: Это с какой стороны посмотреть?... Гундяю, возможно раньше так не казалось...
pravdatut 13 октября 2018 | 20:41
Власть в Москве держится на провокациях, давай Кирилл, по другомц не умеете.
ivar1964 13 октября 2018 | 20:42
//А глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что Соединенные Штаты оказывают прямую поддержку Константинопольскому патриарху Варфоломею ...//
Авыдокажите!
nina51 13 октября 2018 | 20:43
Варфоломейке гореть в аду. Патриарху Кириллу успехов и многие лета !
ura_123 13 октября 2018 | 20:48
nina51: Сколько там этих ” лета” осталось,два-три? Ежели раньше кто нибудь кадилом не ” освятят” ))))
nina51 13 октября 2018 | 20:56
ura_123: и тебе большую сковородку в геенне огненной )))
put__out 13 октября 2018 | 21:20
nina51: Стал быть считаете Гундяй уже на сковороде?;)
ivar1964 13 октября 2018 | 21:21
nina51: Пожалуй, я предпочту сковородку в геенне, чем зеленую лужайку в раю, по которой ходите Вы. Боюсь одного - оказаться в геенне рядом с Вами - Вы даже геенну испортите.
ura_123 13 октября 2018 | 21:28
ivar1964: Она и гиЕну испортит)))
ivar1964 13 октября 2018 | 21:34
ura_123: Жалко зверька! Нельзя ее к животным близко подпускать.
ac_dc 13 октября 2018 | 21:09
nina51:
Свободу Анжели Дэвис!!!!!
yuriyp 13 октября 2018 | 21:26
nina51: Нина, снимай шлём. Голова перегрелась...
davi__koloradov 13 октября 2018 | 20:49
Секту «РПЦ» предадут анафеме за брехню.
alex55 13 октября 2018 | 20:50
Велика Украина, а отступать некуда - позади Москва....
henry52 13 октября 2018 | 20:53
"даст адекватный и жесткий ответ "
Где то это уже было...
trans 13 октября 2018 | 20:54
Лучше бы Гундяев озаботился как донести до путинской власти заповедь "Не укради". А то судя по всему они не в курсе.
polikarpich 13 октября 2018 | 21:02
trans: Для этого, во-первых, нужно самому следовать этой заповеди.
А во-вторых, путинской власти религия нужна только лишь для использования в своих нуждах и им это неинтересно. Неверующие они.
nina51 13 октября 2018 | 21:11
polikarpich: а ты то верующий ? в какую церковь ходишь, балабол,не РПЦ часом ? )))
polikarpich 13 октября 2018 | 21:20
nina51: Верующий, но не православный.
solonko 13 октября 2018 | 20:59
А хоть один пример удара украинской светской власти по УПЦ МП сей персонаж привести может? Или только чтобы ляпнуть что-либо имперское, антиукраинское и античеловеческое?
Разжигает, разжигает ваш Гундяев межнациональную и религиозную вражду.
И еще, объясните кто-нибудь Кириллу, что по сравнению с Константинопольским Патриархом он, Гундяев, никто и звать его никак.
nina51 13 октября 2018 | 21:05
solonko: а чего по русски пишем, бандеровец ? Филаретка твой нацистская мразь и сволочь будет гореть в аду
solonko 13 октября 2018 | 21:10
nina51: :)
Бандеровец - это, кстати, не оскорбление, а комплимент. Спасибо.
И да, если найдешь в Филарете хоть что-нибудь нацистское, сообщай, не стесняйся.
nina51 13 октября 2018 | 21:16
solonko: Полякам и евреям расскажи. Не добил Сталин ваше поганое бандеровское отродье, но все впереди )))
mosser 13 октября 2018 | 21:22
nina51: а вот это уже статья(экстремизм) арестовать!
polikarpich 13 октября 2018 | 21:23
nina51: А что такое? "Сталин возвращается" начали снимать?
kosmicheskiy_svin 13 октября 2018 | 21:03
Цена всему этому Гунькину пиздежу (впрочем, как и МИДовскому, и Письковскому) - чуть менее нуля. Побурлит, попердит, повоняет - и побежит опять сигаретами с православной
водярой торговать
kryimzdick 13 октября 2018 | 21:13
Ну, во первых, всякая власть от Бога. А во-вторых, удар по коммерческим интересам Гундяева в Украине нанес головной офис конторы в Стамбуле. Никакая светская власть отозвать Томос на владение приходами не может, только вселенский патриарх. А Гундяеву надо поучиться смирению у Христа.
kryimzdick 13 октября 2018 | 21:16
«Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим 13:2-5).
prostovanya 13 октября 2018 | 21:27
kryimzdick: Несть бо власть, аще не от Бога - так правильней, а смысл меняется...
kryimzdick 13 октября 2018 | 21:37
prostovanya: Чем же меняется? аще и понеже, иже херувимы, смысла не добавляют. Вы полагаете, что власть Вселенского патриарха над православным миром не от Бога? Толковать писания Апостолов в своих корыстных целях - очень скользкая дорога, ведет на прямую в Геену Огненную
hz6691 13 октября 2018 | 21:15
"Соединенные Штаты оказывают прямую поддержку Константинопольскому патриарху"
США теперь бог?
solonko 13 октября 2018 | 21:16
hz6691: В больном русском воображении - да.
mosser 13 октября 2018 | 21:17
Во Гундяев, не гунди.
prostovanya 13 октября 2018 | 21:21
"...что УПЦ сумеет устоять перед ударами, которые сегодня по ней наносят власти страны."(патриарх Кирилл)
Да уж... РПЦ вот не устояла, так пусть хоть УПЦ...
bntamnh 13 октября 2018 | 21:28
А что думает сама УПЦ МП?
kryimzdick 13 октября 2018 | 21:41
bntamnh: им теперь не надо отправлять деньги в Москву Гундяеву
holic 13 октября 2018 | 21:38
ее еще никто не бил... это во первых...
Ну а во вторых в Украине не забудут РПА - русскую православную армию на донбабве. И как рпцешники не встали в Раде почтить память погибших украинских солдат.. Равин и мулла встали, склонив голову, а эти падлюки нет. Мы все помним...
ugiazov 13 октября 2018 | 21:41
\\Ранее в пресс-службе РПЦ заявили, что Синод РПЦ даст адекватный и жесткий ответ\\
А жёсткий ответ это по христиански?