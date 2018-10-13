Патриарх Кирилл заявил, что УПЦ сумеет устоять перед ударами, которые сегодня по ней наносят власти страны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Украинская православная церковь сумеет устоять перед ударами, которые сегодня по ней наносят власти страны. «Мы верим, что врата ада не одолеют Церковь, мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны», — сказал патриарх в Минске, куда он прибыл с трехдневным визитом.

Ранее в пресс-службе РПЦ заявили, что Синод РПЦ даст адекватный и жесткий ответ на предоставление автокефалии Украинской церкви. А глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что Соединенные Штаты оказывают прямую поддержку Константинопольскому патриарху Варфоломею, который «затевает провокацию в отношении Украинской церкви».