Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе еще на два дня
Организаторы просили продлить митинг до 25 октября, однако власти согласились только до 17 октября. Начиная с 18 октября, в Ингушетии запланировано проведение крупных спортивных и культурных мероприятий с «массовым участием людей». В связи с этим власти республики должны обеспечить беспрепятственное передвижение участников мероприятий и их безопасность. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе кабинета министров республики.
Ранее была согласована акция с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между
Чеченской республикой и Ингушетией", — добавил представитель правительства.
Комментарии7
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pattrick 13 октября 2018 | 20:40
Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе еще на два дня...
Господи, Господи, какое счастье, надо будет это отметить. Сейчас допишу этот комментарий и сбегаю в магазин за бутылкой.
black_velvet 13 октября 2018 | 20:48
pattrick: ну да, отметь это, шлюха. и коллегам плесни. и бригадиру по смене
pattrick 13 октября 2018 | 20:57
Русофобская шваль наверное рассчитывала на войну между чеченцами и ингушами, которая бы дестабилизировала ситуацию на Северном Кавказе, но просчиталась и теперь злиться на всех.
anemon 13 октября 2018 | 20:48
Не соглашайтесь, ингуши-вайнахи! Добивайтесь своего! Иначе - нагнут и уничтожат нас (россиян) - всех.
pattrick 13 октября 2018 | 21:00
anemon:
Вот, полюбуйтесь на просто Ирину, как она подначивает ингушей, думает сейчас галгаи прочитают её комментарий, выкопают винтовки и под знаменем Голды Меир пойдут воевать с нохчи.
tom_tom 13 октября 2018 | 21:02
Захарова: «Для украинцев я алкоголичка и наркоманка».
Не скомничай Маша! Не только для украинцев, прошу заметить...
rus4ca 13 октября 2018 | 21:03
потом будет основание мочить несогласных.
так кадыров+путин развяжут новый межнациоальный конфликт