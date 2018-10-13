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20:02, 13 октября 2018

Московская полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества после пожара церкви на востоке столицы

Ведется следствие.
Храм загорелся минувшей ночью. на записях видеокамер видно, что злоумышленник в маске с рюкзаком и двумя бутылками в руках облил стены храма и воскресной школы горючей жидкостью, а затем поджог. Основное здание деревянного храма удалось спасти, т.к. сторож вовремя вызвал пожарных. Сгорели пристройка к церкви и два класса воскресной школы. Ущерб пока не оценен.

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