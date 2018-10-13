Допрос и убийство обозревателя газеты «Вашингтон пост», пропавшего в Турции, были записаны на его Аррle Watch

Допрос и убийство обозревателя газеты «Вашингтон пост» Джамаля Хашогги, пропавшего в Турции, были записаны на его «умные часы» Аррle Watch. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Газета пишет, что прежде чем войти в консульство Саудовской Аравии, Хашогги оставил своей невесте iPhone и перевел часы в режим записи. Часы были синхронизированы со смартфоном. В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства была передана на iPhone, а затем автоматически загружена в приложение Apple Айклаут. Представители Саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные, однако некоторые записи сохранились. Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист попал после того, как покинул здание консульства. Они разрешили турецким властям осмотреть свое генконсульство в Стамбуле.