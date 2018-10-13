В Москве полиция задержала участников «бессрочного протеста»

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на несовершеннолетнего задержанного.

Участники акции проводили молчаливое шествие. Всего задержано пять человек. по словам участника акции, полицейские «подбежали, заломали руки и затащили в автозак, не представившись». Задержанных доставили в ОВД «Китай-город».

Еще один участник«бессрочного протеста» задержан в Санкт-Петербурге. Он стоял с плакатом в одиночном пикете. Что было написано на плакате не уточняется.

Напомним, акция «бессрочный протест» началась в Москве 10 сентября. Ее участники заявляют, что выступают против неэффективной власти, пенсионной реформы и 282 статьи УК, а также требуют роспуска Роскомнадзора.