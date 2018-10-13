В Москве полиция задержала участников «бессрочного протеста»
Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на несовершеннолетнего задержанного.
Участники акции проводили молчаливое шествие. Всего задержано пять человек. по словам участника акции, полицейские «подбежали, заломали руки и затащили в автозак, не представившись». Задержанных доставили в ОВД «Китай-город».
Еще один участник«бессрочного протеста» задержан в Санкт-Петербурге. Он стоял с плакатом в одиночном пикете. Что было написано на плакате не уточняется.
Напомним, акция «бессрочный протест» началась в Москве 10 сентября. Ее участники заявляют, что выступают против неэффективной власти, пенсионной реформы и 282 статьи УК, а также требуют роспуска Роскомнадзора.
Комментарии4
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sam2018 13 октября 2018 | 20:05
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, о возросшей интенсивности детонации боеприпасов на арсенале в Черниговской области.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
uhovostro 13 октября 2018 | 20:10
sam2018: А вот в деревне Голопуповке, что в Тамбовской области, свинья Евдокии Степановны Залихватовой пролезла через изгородь на соседский огород и потравила там посадки картофеля. Вот такие дела...
ansata 13 октября 2018 | 20:07
Итог этого всего печален и предсказуем.
nina51 13 октября 2018 | 20:12
молчаливые навальнята - набор игрушек )))