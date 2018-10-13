Главный тренер ФК «Ахмат» заявил, что поддерживает предложение Кадырова пригласить в клуб Кокорина и Мамаева
Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов заявил, что поддерживает предложение главы Чечни Рамзана Кадырова пригласить в клуб футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Кокорин и Мамаев должны понести наказание. Говорят, что их нужно пожизненно дисквалифицировать. Но они уже сами себя так наказали, что никто не забудет этого поступка», — сказал Рахимов. По его мнению, «предложение Кадырова благородно».
Комментарии11
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pionerka Зинаида Сацкая 13 октября 2018 | 19:37
Это говорит только об одном. Одним хочется жить по закону, а другим - по понятиям.
sandro_007 13 октября 2018 | 19:50
pionerka:
Не совсем так. Стоить они теперь будут недорого, а футболисты хорошие. Ахмату хочется побед.
gordy 13 октября 2018 | 19:54
«Кокорин и Мамаев должны понести наказание. Говорят, что их нужно пожизненно дисквалифицировать..."
Да, говорят, им тюремный срок светит: "Ахмат" будет весь срок ждать их освобождения?
lenin3 13 октября 2018 | 19:40
В принципе,Кадыров и Рахимов правы:отбудут наказание-пусть играют(как Стрельцов,например).А вот остальные клубы(кроме "Урала")оказались ссыкливы,сказав,что не будут их брать.Особенно ссыклив окзался Галицкий,расторгнув контракт сразу...
bugbugbug 13 октября 2018 | 19:48
lenin3: Перейти в ахмат или урал - тоже наказание.
lenin3 13 октября 2018 | 19:56
bugbugbug: ну-у,они ж не всё равно не на среднестатистическую зарплату по России туда перейдут,футболисты ж хорошие.А Мамаеву все равно где скучать:что в Краснодаре,что в Грозном,что в Ебурге...)))
antiboh 13 октября 2018 | 20:04
lenin3: Стрельцову было 20 лет,а этим уже под тридцатник..
vladimirbelarus 13 октября 2018 | 19:52
Это как они себя сами наказали? Мы что-то упустили? По пятёрке на нос - вот и будет наказание.
ugiazov 13 октября 2018 | 19:57
Сначала пусть отсидят за преступление.
eduard53 13 октября 2018 | 20:04
"Глав.тренер фут.клуба "Ахмат" заявил, что поддерживает предложение Р.Кадырова ..."
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Мог бы и не заявлять, и так всем всё ясно с чечен.вертухалью ...
dwon 13 октября 2018 | 20:08
Што вы говорите? Не верится просто. Он должен был возразить.