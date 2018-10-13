Главный тренер ФК «Ахмат» заявил, что поддерживает предложение Кадырова пригласить в клуб Кокорина и  Мамаева

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов заявил, что поддерживает предложение главы Чечни Рамзана Кадырова пригласить в клуб футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Кокорин и Мамаев должны понести наказание. Говорят, что их нужно пожизненно дисквалифицировать. Но они уже сами себя так наказали, что никто не забудет этого поступка», — сказал Рахимов. По его мнению, «предложение Кадырова благородно».