В Иркутске суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении анархиста Дмитрия Литвина
Его обвиняют в оскорблении чувств верующих: православных, католиков, протестантов, а также бурятских шаманистов. Речь идет о публикациях картин в социальной сети ВКонтакте. Как отмечает «МБХ Медиа», Литвин — гражданский активист, участвовал в движении против пыток. В прошлом году у Литвина и его товарищей были проведены обыски, изъяты ноутбуки и прочие вещественные доказательства. Через год ему предъявили обвинения. На данный момент в связи со сроком давности уголовное дело должно быть закрыто. Если Литвин согласится, то он автоматически признает, что действительно был виновен в оскорблении верующих. Активист заявляет о своей невиновности.
Комментарии7
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ura_123 13 октября 2018 | 19:37
Бурятских шаманистов!!! Вот это вааще,ЖЕЕЕЕЕЕСТЬ ))))
danko1 13 октября 2018 | 19:38
Кого же он так оскорбил, кто считает себя принадлежащим одновременно ко всем религиям?
Реально верующий даже по Учению не может оскорбляться. Если оскорбляется, то он сатанист и по наводке органов оскорбляется.
novirusic 13 октября 2018 | 19:39
Даже шаманистов обидел. Вот такой гад оказался.
шаманистов не пожалел.
А они и не знали, конечно, темные потому что, шаманисты, что с них взять.
Но теперь им сказали наверное.Ну что их обидели, шаманистов этих.
tv_victim 13 октября 2018 | 19:48
"Среди ублюдков шел артист,
В кожаном плаще - мертвый анархист.
Крикнул он Хой!, челюсть долой.
Трупов вел он за собой. "
"КИШ". " Мертвый анархист".
ugiazov 13 октября 2018 | 20:00
Он защищал мои чувства верующего в атеизм.
yralez 13 октября 2018 | 20:03
Оскорблено главное чувство.....верующих в путинизм.
Особенно его прихлебателей и охранников.....по указке ОПГ.
leonln1970 13 октября 2018 | 20:04
как могут верующие в то что никто не видел и что даже не доказано его существование оскорбиться? почему не вызывают в суд в качестве пострадавшего какую либо божественную сущность?