В Иркутске суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении анархиста Дмитрия Литвина

Его обвиняют в оскорблении чувств верующих: православных, католиков, протестантов, а также бурятских шаманистов. Речь идет о публикациях картин в социальной сети ВКонтакте. Как отмечает «МБХ Медиа», Литвин — гражданский активист, участвовал в движении против пыток. В прошлом году у Литвина и его товарищей были проведены обыски, изъяты ноутбуки и прочие вещественные доказательства. Через год ему предъявили обвинения. На данный момент в связи со сроком давности уголовное дело должно быть закрыто. Если Литвин согласится, то он автоматически признает, что действительно был виновен в оскорблении верующих. Активист заявляет о своей невиновности.