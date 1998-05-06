В Мытищах силовики в военной форме несколько часов удерживали около ста мусульман, не давая им разойтись после молитвы
В подмосковных Мытищах силовики в военной форме несколько часов удерживали около ста мусульман, не давая им разойтись по домам после пятничной молитвы в мечети. Об этом сообщает сайт со ссылкой на одного из очевидцев — Магомеда Хабибибирова — и двух присутствовавших при этом журналистов.
Видеокадры с места событий интернет-издание выложило на своем сайте. На них видно, что лица в камуфляжной форме без опознавательных знаков выстроились в цепочку и загораживают проход. Их лица закрыты масками, на головах — каски. На некоторых надеты бронежилеты. По оценкам Магомеда Хабибибирова, силовиков было 30-40 человек. Они пояснили, что кто-то позвонил в полицию и сообщил о массовом скоплении людей.
Затем участников пятничной молитвы погрузили в автобусы и отвезли в отделение. Там они провели около пяти часов и были отпущены без составления протокола.
Комментарии11
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danko1 13 октября 2018 | 19:41
Маразм при путинизме границ не имеет.
И что это было, если не разжигание силовиками национальной розни, за что их судить надо по ст.УК.
gordy 13 октября 2018 | 19:49
Росгвардейцы маневрировали?
alexey_x 13 октября 2018 | 19:55
danko1: Бабка,ты вчера только противоположное говорила!Лихо переобуваешься...
rampa 13 октября 2018 | 20:00
alexey_x: да сколько же вас, дедов, здесь danko пасет? Не распаляйтесь понапрасну, ничего никому из вас не светит ))))
vik_tuar 13 октября 2018 | 20:07
danko1: А вы бы предпочли,чтобы полиция на вызовы граждан не приезжала, разбирайтесь сами? Ну,и что такого произошло-их обработали газом и дубьем,или постреляли(по-израильски)? Разобрались и отпустили. Не думаю,что большинство москвичей обрадует сбор большой группы бородатых духов около своих домов. Вы уж определитесь,где разжигание,а где элементарная забота о безопасности. Пусть реагируют,мы им за это налоги платим.
rampa 13 октября 2018 | 20:11
vik_tuar: а что граждане не в курсе, что мусульмане в мечети на молитву собираются?
poluputing 13 октября 2018 | 20:03
без опознавательных знаков? Зелёные человечки уже в Мытищах? Хорошо хоть в милицию отвезли ввиду количественного превосходства мусульман, а то могли бы и в лес на правёж
hrenvam 13 октября 2018 | 20:03
Даже не представляю, как они будут извиняться перед Рамзаном.
Хором что-ли ?
ugiazov 13 октября 2018 | 20:07
hrenvam: А может это сигнал Рамзану, чтоб не зарывался.
orein51 13 октября 2018 | 20:06
скоро будут на свадьбах автозаковывать...
vladimirbelarus 13 октября 2018 | 20:07
Пусть они Кадырову пожалуются, может он всё таки даст вове-карлику по морде? Хоть какое-то развлечение.