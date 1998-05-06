В Мытищах силовики в военной форме несколько часов удерживали около ста мусульман, не давая им разойтись после молитвы

В подмосковных Мытищах силовики в военной форме несколько часов удерживали около ста мусульман, не давая им разойтись по домам после пятничной молитвы в мечети. Об этом сообщает сайт со ссылкой на одного из очевидцев — Магомеда Хабибибирова — и двух присутствовавших при этом журналистов.

Видеокадры с места событий интернет-издание выложило на своем сайте. На них видно, что лица в камуфляжной форме без опознавательных знаков выстроились в цепочку и загораживают проход. Их лица закрыты масками, на головах — каски. На некоторых надеты бронежилеты. По оценкам Магомеда Хабибибирова, силовиков было 30-40 человек. Они пояснили, что кто-то позвонил в полицию и сообщил о массовом скоплении людей.

Затем участников пятничной молитвы погрузили в автобусы и отвезли в отделение. Там они провели около пяти часов и были отпущены без составления протокола.