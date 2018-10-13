Представитель Объединенных Арабских Эмиратов не полетит на Международную космическую станцию в апреле
Отмена полета связано с аварией корабля «Союз МС-10» 11 октября. Этот был предназначен для возвращения на Землю экипажа МКС. «Представитель ОАЭ не полетит на МКС, потому что нет корабля», — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Между тем, в понедельник пройдет заседание аварийной комиссии по расследованию причин аварии. Сейчас комиссия проверяет всех сотрудников космодрома Байконур принимавших участие в подготовке к полету.
Госкомиссия внесет изменения в программу полетов к Международной космической станции по итогам работы аварийной комиссии. Изменения будут согласованы с НАСА.
Комментарии11
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pattrick 13 октября 2018 | 19:42
Представитель Объединенных Арабских Эмиратов не полетит на Международную космическую станцию в апреле...
Мудро. Я бы тоже не полетел, пока Диму Рогозина не уволят.
hrenvam 13 октября 2018 | 19:43
pattrick: Его отправят тест-пилотом...
gordy 13 октября 2018 | 19:47
"Изменения будут согласованы с НАСА."
NASA?
shmuel63 13 октября 2018 | 19:53
pattrick: После предыдущей аварии ты требовал выгнать из Роскосмоса "поджидованную этномафию и укробандеровцев", а теперь замахнулся на самого Дмитрия, понимаете ли нашего Рогозина. Умнеешь на глазах, Патрик. Я рад.
timbuktu 13 октября 2018 | 20:00
shmuel63: не обольщайтесь - это ненадолго укол сестры рэтчед на него так благотворно подействовал
sabotage_nik 13 октября 2018 | 20:00
pattrick: Рогозин очень умеет подлизывать у'' великого кормчего'' !Видно явык очень шершавый всегда востребован всегда в приоретете !
eslichestno 13 октября 2018 | 19:44
Начинать проверку нужно с Рогозина, на нем и закончить. Бездарь не должен возглавлять Роскосмос, он вообще ничего не должен возглавлять.
novirusic 13 октября 2018 | 19:45
Сейчас комиссия проверяет всех сотрудников космодрома Байконур принимавших участие в подготовке к полету.
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Проверяет на предмет наличия среди них американцев?
Так одного и проверять не надо, он в корабле сидел.
Он и гайки открутил.
Не доглядели за ним.
Сейчас Рагозин скажет, что американец не хотел на МКС лететь,поэтому и гайки открутил.
Рагозин знает,тут к бабке не ходи. Американец гайки открутил.
Зачем Бог создал американцев?
Одни несчастья от них у нас. (с). Т. Шаов.
tv_victim 13 октября 2018 | 19:54
"— Ой! Не полезу я на ету страсть! Да что я, одичала, што ля? В реку́ ишшо сронют!"
"Волшебное кольцо". Мульт.
timbuktu 13 октября 2018 | 19:58
эмиры вняли предупреждению аллаха? ))
ugiazov 13 октября 2018 | 20:11
Надо думать вливания эмиратских долларов в МКС приостановлено.