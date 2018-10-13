Представитель Объединенных Арабских Эмиратов не полетит на Международную космическую станцию в апреле...

Отмена полета связано с аварией корабля «Союз МС-10» 11 октября. Этот был предназначен для возвращения на Землю экипажа МКС. «Представитель ОАЭ не полетит на МКС, потому что нет корабля», — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Между тем, в понедельник пройдет заседание аварийной комиссии по расследованию причин аварии. Сейчас комиссия проверяет всех сотрудников космодрома Байконур принимавших участие в подготовке к полету.

Госкомиссия внесет изменения в программу полетов к Международной космической станции по итогам работы аварийной комиссии. Изменения будут согласованы с НАСА.