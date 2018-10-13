Сегодня в Берлине прошла многотысячная демонстрация против расизма и правого популизма
Ее поддержали ведущие политики ФРГ.
Летняя погода и теплое солнце помогли устроителям одной из крупнейших демонстраций последних лет в Берлине. Объединение «Неразделяемые», в которое вошли многочисленные партии, общественные организации и гражданские союзы, сообщило о более чем 150 тысячах участников. Берлинская полиция заявила о десятках тысячах граждан, которые прошли с плакатами и транспарантами от площади Александер платц в восточном центре германской столицы до колонны Победы на западе Берлина.
Лозунгом демонстрации стал призыв «За открытое и свободное общество – солидарность вместо вытеснения». Ее участники выступили против травли мигрантов, дискриминации, гибели беженцев в Средиземном море и сокращений в социальной системе. На воздушных шариках и плакатах были написаны различные лозунги, например, «Нет – травле мусульман» и «Расизм – это не альтернатива». На одном из крупных транспарантов стояла надпись «За солидарность с жертвами правого, расистского и антисемитского насилия».
В демонстрации принимали участие политики из Левой партии и «Союза 90-х/Зеленые», в том числе заместитель президента бундестага Петра Пау. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал «великолепным сигналом выход на улицы стольких людей, которые ясно заявляют о своей позиции». «Мы не дадим разделить нас правым популистам», — подчеркнул главный дипломат ФРГ, имея в виду партию «Альтернатива для Германии».
Берлинское отделение Христианско-демократического союза, который возглавляет Ангела Меркель, не поддержало демонстрацию. По традиции германские консерваторы дистанцируются от левых партий и движений.
Комментарии8
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fresh_breeze 13 октября 2018 | 19:19
"«Мы не дадим разделить нас правым популистам», — подчеркнул главный дипломат ФРГ, имея в виду партию «Альтернатива для Германии»."
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Как говорят в Германии: "Klingt gut" ("звучит хорошо"). Вот только АдГ сегодня по опросам вторая партия по популярности в Германии, а в восточных землях так и вообще первая.
И сделали её такой любимой немцами именно те политики, которые теперь её шельмуют.
В АдГ с недавних пор появилась даже еврейская группировка, возглавляет которую иммигрантка из Узбекистана. Такой пассаж.
pattrick 13 октября 2018 | 19:26
Сегодня в Берлине прошла многотысячная демонстрация против расизма и правого популизма...
А какая альтернатива расизму и правому популизму в Германии - политика открытых дверей, что рано или поздно приведёт к исламскому большинству?
seryj_wolk 13 октября 2018 | 19:26
Завтра земельные выборы. Вот они и покажут насколько, действительно, сильна AfD. Лично я партию, которая флиртует с Путиным, никогда не поддержу. Я выбираю CSU!
raffal 13 октября 2018 | 19:47
seryj_wolk:
Странно, что Вы, Herr хороший aus Franken, не в курсе, что российская тема у AfD не то, что не доминирует, а вообще на задворках интересов. Российская "карта" разыгрывается только эпатажно, в пику традиционным партиям. Это как у Бродского то, что он ЗА колхозы, если...Евтушенко против;)
А традиционные партии, что CDU/CSU, что SPD или либералы FDP, стали едва различимы и осточертели немалому числу избирателей. А уж как идёт щельмование AfD! Популизм, правый экстремизм, угрозы взять под контроль спецслужб. Кстати, протухшее словечко популизм означает, что избиратели голосуют не за меня, а мне обидно. Если за меня, то народная поддержка. А если за оппонента, то он популист. Вот, такая нынче политическая культура в Германии.
Плохо, что в Германии нет нормальной, правой, консервативной партии. Вот и голосуют за AfD от безысходности и разочарования.
abu_vgrobu 13 октября 2018 | 19:31
Давайте-давайте.. Мало вам непромытые пердак чистят.. Пасадите их вообще себе на шею, обеспечыьте всем необходимым и ежедневно кайтесь и просите у них прощения, толерантные вы наши..
efilika 13 октября 2018 | 19:49
abu_vgrobu: ты сначала в своем доме разберись с теми, кто на шее
ugiazov 13 октября 2018 | 20:04
efilika: И ты разберись.
xxxapek 13 октября 2018 | 20:04
«Мы не дадим разделить нас правым популистам» - заявили левые популисты