Сегодня в Берлине прошла многотысячная демонстрация против расизма и правого популизма...

Ее поддержали ведущие политики ФРГ.

Летняя погода и теплое солнце помогли устроителям одной из крупнейших демонстраций последних лет в Берлине. Объединение «Неразделяемые», в которое вошли многочисленные партии, общественные организации и гражданские союзы, сообщило о более чем 150 тысячах участников. Берлинская полиция заявила о десятках тысячах граждан, которые прошли с плакатами и транспарантами от площади Александер платц в восточном центре германской столицы до колонны Победы на западе Берлина.

Лозунгом демонстрации стал призыв «За открытое и свободное общество – солидарность вместо вытеснения». Ее участники выступили против травли мигрантов, дискриминации, гибели беженцев в Средиземном море и сокращений в социальной системе. На воздушных шариках и плакатах были написаны различные лозунги, например, «Нет – травле мусульман» и «Расизм – это не альтернатива». На одном из крупных транспарантов стояла надпись «За солидарность с жертвами правого, расистского и антисемитского насилия».

В демонстрации принимали участие политики из Левой партии и «Союза 90-х/Зеленые», в том числе заместитель президента бундестага Петра Пау. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал «великолепным сигналом выход на улицы стольких людей, которые ясно заявляют о своей позиции». «Мы не дадим разделить нас правым популистам», — подчеркнул главный дипломат ФРГ, имея в виду партию «Альтернатива для Германии».

Берлинское отделение Христианско-демократического союза, который возглавляет Ангела Меркель, не поддержало демонстрацию. По традиции германские консерваторы дистанцируются от левых партий и движений.