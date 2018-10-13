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19:02, 13 октября 2018

Патриарх Александрийский может выступить как посредник для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить с посреднической миссией для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины. В ближайшее время с этой целью он, возможно, посетит Стамбул и Москву, — сообщает РИА Новости.

Дата визита пока не определена, идет подготовка к нему.

Российская православная церковь не может признать решения Синода Константинопольского патриархата. Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Иларион добавил, что РПЦ будет вынуждена принимать меры в связи с решение Синода Константинопольского патриархата.

Комментарии

37

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kryimzdick 13 октября 2018 | 19:09

А какой конфликт? Просто неповиновение дочерней (младшей) московской церкви. Попы московские погрязли в сребролюбии и разврате.

igorkot____1 13 октября 2018 | 19:19

Преступники тоже бывает не признают решения суда. Однако Верховный суд как грится в простонародье кладет на них.

pattrick 13 октября 2018 | 19:22

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить с посреднической миссией для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины...

И вся Африки? Это типа православного Фифти Сента?

parasuk_ 13 октября 2018 | 19:25

pattrick: Вообще-то, украинда по своему развитию и менталитету туземцев ближе к черной африке, чем к славянам и европе. Поэтому с ее проблемами быстрее разберется африканский поп

pattrick 13 октября 2018 | 19:31

parasuk_:

Чего тут звезду лохматить - если прихожане и священники УПЦ МП добровольно захотят креститься в украинской церкви КП, то кто им может запретить, но если будет силовой захват, избиение священников и прихожан, то украинцы должны заплатить высокую цену.

polikarpich 13 октября 2018 | 19:35

pattrick: Не будет кремлёвских провокаторов - не будет никаких избиений.
Но, думается мне, Кремль всё же пойдёт по старой проторенной кривой дорожке.

gordy 13 октября 2018 | 19:57

"Патриарх Александрийский может выступить как посредник для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины"


Но для этого надо чтобы обе стороны попросили его об этом?

(комментарий скрыт)

zonda_3 13 октября 2018 | 20:05

pattrick:

"то украинцы должны заплатить высокую цену.". -

Я так понимаю, что ценообразование будешь определять ты? Десяти тысячь погибших тебе мало, недоносок?

zonda_3 13 октября 2018 | 20:01

parasuk_:

"чем к славянам и европе. " -

Ты такой же славянин, как и европеец. Прошу к столу

dunai10 13 октября 2018 | 20:09

parasuk_: Поэтому с ее проблемами быстрее разберется африканский поп
--------------------------------------------------------------------------
Александрийский патриархат в диптихе занимает 2 место после Константинопольского.

antiboh 13 октября 2018 | 20:13

pattrick: А что не так? Под Александрийским находится около 8 млн. прихожан.Реально воцерквлённых в России не более 3.5 млн. Так что сарказм о 50-ти центах не засчитан.

arabtom 13 октября 2018 | 19:23

igorkot____1: Ну, если патриарх целой православной АФРИКИ))) Охренеть - где Африка и где православие?)))

zonda_3 13 октября 2018 | 20:13

arabtom:

"где Африка и где православие?"

А где это православие? Что такое вообще православие? Почему в Африке не может быть православных! Если честно - идите вы все в жопу со своими православными комплексами. Сранное средневековье

parasuk_ 13 октября 2018 | 19:11

Т.е. крестового похода на порашкину орду не будет?

igorkot____1 13 октября 2018 | 19:43

parasuk_: Нет. Похода на рашкину орду не будет.,))))

parasuk_ 13 октября 2018 | 20:03

igorkot____1: Не надо сокращать прозвище хохолбаши. Он порашка, следовательно, орда называется порашкиной. И никак иначе :)

lion64__5 13 октября 2018 | 19:12

Эрдогана надо попросить, он может помочь. Так хвост накрутит "вселенским", что те в Москву побегут спасаться.

polikarpich 13 октября 2018 | 19:18

lion64__5: Что ж вы так, а? Готовы сдать православных соверующих "поганым"?

kryimzdick 13 октября 2018 | 19:27

lion64__5: а Эрдогану не нужен лишний рычаг давления на Путина? Думаете, про меж ними секас?

novirusic 13 октября 2018 | 19:34

lion64__5: Зачем в Москву, голубок? Скорее всего в Нью-Йорк.
Большинство паствы Вселенского Патриарха находится в США и в Канаде.
Ты не знал? так ты дурак что-ли совсем? И что значительную часть его паствы там составляют украинцы тоже не знал?
А вот те кто знал, дурашка, те знали и каким будет его окончательное решение.

ну т США Эрдогану за вселенского Патриарха так вставят ....
За какого-то пастора Эрдогана нагнули и лиру вдвое обвалили, а за Патриарха так вставят, что Эрдоган и не разогнется уже.
Он знает. Да и зачем ему в дела православных встревать.
Они сам вове вставляет по мере возможности.
Круговорот вставок в природе.

sasass 13 октября 2018 | 19:18

Стамбульский ничто и не чист , а Африканский уже кое-что и есть какая-то надежда ....

kryimzdick 13 октября 2018 | 19:27

sasass: Марсианский еще круче

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vovan19 13 октября 2018 | 19:24

Главы одиннадцати канонических церквей поддержали РПЦ в вопросе украинской автокефалии. Американская, румынская и албанская церкви воздержались. В пользу позиции Константинопольского патриархата не высказался никто
http://www.iarex.ru/news/59920.html

kryimzdick 13 октября 2018 | 19:29

vovan19: это сайт умалишенных, поздравляю тебя

ura_123 13 октября 2018 | 19:35

vovan19: А ссылочки на русвесну нигде не завалялось?

sagen 13 октября 2018 | 19:49

vovan19: Чай то новостишка с душком, портянкой потянуло и немытым имперским телом. Константинопольская православная церковь заявила о своих правах на Украину, отменив выданный в 1868 году указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Об этом говорится в решении синода КПЦ, опубликованном на ее официальном сайте. «Аннулировать обязательство в Синодальном письме 1686 года, выданном в связи с обстоятельствами того времени, которое путем икономии (смягчения канонов. – прим.ред.) давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского», — сказано в сообщении. Все наоборот, никакого раскола, а в чистом виде единение. Укрепление вертикали, как сказал бы Путин.
Следующие шаги последуют, но они будут в рамках отношений Украины и Константинопольского патриархата, Москве предложено идти своей дорогой, а будя где сильно выступать, то ей напомнят, что сама он не имеет прав на самостоятельность и не канонична по природе. И даже тот Томос который сейчас рисуют фальшивомонетчики в недрах ФСБ положение не спасет, так что лучше сидеть тихо и молиться. Бог милосердный, может и пронесет попов в России.

yralez 13 октября 2018 | 19:25

Секта царей московских и НКВД не нуждается в Боге и в православных Синодах.
Ей нужен обер-прокурор.

polikarpich 13 октября 2018 | 19:31

yralez: Бога настоящего "не видел никто и никогда". А бога секты РПЦ МП мы видим постоянно, насмотрелись до тошноты.

abu_vgrobu 13 октября 2018 | 19:28

Эрдогана надо попросить, он может помочь.
Так хвост накрутит "вселенским", что те в Москву побегут спасаться.

croaker 13 октября 2018 | 19:28

Видимо,Александрийский патриарх не понимает сути происходящего.

belovnikita 13 октября 2018 | 19:31

конфликт, точнее подрыв пердаков только у моццковских поп, и этим мужичкам в юбчонках уже ничего не поможет

ura_123 13 октября 2018 | 19:32

О,посредники нарисовались))) Какое может быть посредничество между головным офисом и рассейским филиалом?

polikarpich 13 октября 2018 | 19:37

ura_123: Любопытно, кто и как заинтересовал этого "патриарха всея Африки"?

ura_123 13 октября 2018 | 19:40

polikarpich: Хороший вопрос)))

trans 13 октября 2018 | 19:39

У Украинской церкви все впорядке и ей посредники не нужны. Пусть этот африканец с Гундяевым общается если поговорить охота.

(комментарий скрыт)

equus 13 октября 2018 | 19:45

Не представляю, как это можно урегулировать...
Как тут может быть компромисс, когда позиции сторон - взаимоисключающие..?

solonko 13 октября 2018 | 20:11

Начнем с того, что зададимся вопросом - а кто его, Патриарха Александрийского, об этом просил?
Процесс пошел, его уже не остановить, УПЦ КП и УАПЦ уже церкви канонические, и этого не отменить, а главное, народ Украины все для себя уже окончательно решил.
В Москве так и не поняли, что поезд ушел и ушел безвозвратно.
Но, как видим, имперская возня продолжается, впрочем, это будет продолжатся до полного издыхания Российской империи. Таковы законы жанра.

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