"Патриарх Александрийский может выступить как посредник для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины"

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить с посреднической миссией для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины. В ближайшее время с этой целью он, возможно, посетит Стамбул и Москву, — сообщает РИА Новости.

Дата визита пока не определена, идет подготовка к нему.

Российская православная церковь не может признать решения Синода Константинопольского патриархата. Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Иларион добавил, что РПЦ будет вынуждена принимать меры в связи с решение Синода Константинопольского патриархата.