Патриарх Александрийский может выступить как посредник для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить с посреднической миссией для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины. В ближайшее время с этой целью он, возможно, посетит Стамбул и Москву, — сообщает РИА Новости.
Дата визита пока не определена, идет подготовка к нему.
Российская православная церковь не может признать решения Синода Константинопольского патриархата. Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. Иларион добавил, что РПЦ будет вынуждена принимать меры в связи с решение Синода Константинопольского патриархата.
Комментарии37
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kryimzdick 13 октября 2018 | 19:09
А какой конфликт? Просто неповиновение дочерней (младшей) московской церкви. Попы московские погрязли в сребролюбии и разврате.
igorkot____1 13 октября 2018 | 19:19
Преступники тоже бывает не признают решения суда. Однако Верховный суд как грится в простонародье кладет на них.
pattrick 13 октября 2018 | 19:22
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить с посреднической миссией для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины...
И вся Африки? Это типа православного Фифти Сента?
parasuk_ 13 октября 2018 | 19:25
pattrick: Вообще-то, украинда по своему развитию и менталитету туземцев ближе к черной африке, чем к славянам и европе. Поэтому с ее проблемами быстрее разберется африканский поп
pattrick 13 октября 2018 | 19:31
parasuk_:
Чего тут звезду лохматить - если прихожане и священники УПЦ МП добровольно захотят креститься в украинской церкви КП, то кто им может запретить, но если будет силовой захват, избиение священников и прихожан, то украинцы должны заплатить высокую цену.
polikarpich 13 октября 2018 | 19:35
pattrick: Не будет кремлёвских провокаторов - не будет никаких избиений.
Но, думается мне, Кремль всё же пойдёт по старой проторенной кривой дорожке.
gordy 13 октября 2018 | 19:57
"Патриарх Александрийский может выступить как посредник для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины"
Но для этого надо чтобы обе стороны попросили его об этом?
zonda_3 13 октября 2018 | 20:05
pattrick:
"то украинцы должны заплатить высокую цену.". -
Я так понимаю, что ценообразование будешь определять ты? Десяти тысячь погибших тебе мало, недоносок?
zonda_3 13 октября 2018 | 20:01
parasuk_:
"чем к славянам и европе. " -
Ты такой же славянин, как и европеец. Прошу к столу
dunai10 13 октября 2018 | 20:09
parasuk_: Поэтому с ее проблемами быстрее разберется африканский поп
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Александрийский патриархат в диптихе занимает 2 место после Константинопольского.
antiboh 13 октября 2018 | 20:13
pattrick: А что не так? Под Александрийским находится около 8 млн. прихожан.Реально воцерквлённых в России не более 3.5 млн. Так что сарказм о 50-ти центах не засчитан.
arabtom 13 октября 2018 | 19:23
igorkot____1: Ну, если патриарх целой православной АФРИКИ))) Охренеть - где Африка и где православие?)))
zonda_3 13 октября 2018 | 20:13
arabtom:
"где Африка и где православие?"
А где это православие? Что такое вообще православие? Почему в Африке не может быть православных! Если честно - идите вы все в жопу со своими православными комплексами. Сранное средневековье
parasuk_ 13 октября 2018 | 19:11
Т.е. крестового похода на порашкину орду не будет?
igorkot____1 13 октября 2018 | 19:43
parasuk_: Нет. Похода на рашкину орду не будет.,))))
parasuk_ 13 октября 2018 | 20:03
igorkot____1: Не надо сокращать прозвище хохолбаши. Он порашка, следовательно, орда называется порашкиной. И никак иначе :)
lion64__5 13 октября 2018 | 19:12
Эрдогана надо попросить, он может помочь. Так хвост накрутит "вселенским", что те в Москву побегут спасаться.
polikarpich 13 октября 2018 | 19:18
lion64__5: Что ж вы так, а? Готовы сдать православных соверующих "поганым"?
kryimzdick 13 октября 2018 | 19:27
lion64__5: а Эрдогану не нужен лишний рычаг давления на Путина? Думаете, про меж ними секас?
novirusic 13 октября 2018 | 19:34
lion64__5: Зачем в Москву, голубок? Скорее всего в Нью-Йорк.
Большинство паствы Вселенского Патриарха находится в США и в Канаде.
Ты не знал? так ты дурак что-ли совсем? И что значительную часть его паствы там составляют украинцы тоже не знал?
А вот те кто знал, дурашка, те знали и каким будет его окончательное решение.
ну т США Эрдогану за вселенского Патриарха так вставят ....
За какого-то пастора Эрдогана нагнули и лиру вдвое обвалили, а за Патриарха так вставят, что Эрдоган и не разогнется уже.
Он знает. Да и зачем ему в дела православных встревать.
Они сам вове вставляет по мере возможности.
Круговорот вставок в природе.
sasass 13 октября 2018 | 19:18
Стамбульский ничто и не чист , а Африканский уже кое-что и есть какая-то надежда ....
kryimzdick 13 октября 2018 | 19:27
sasass: Марсианский еще круче
vovan19 13 октября 2018 | 19:24
Главы одиннадцати канонических церквей поддержали РПЦ в вопросе украинской автокефалии. Американская, румынская и албанская церкви воздержались. В пользу позиции Константинопольского патриархата не высказался никто
http://www.iarex.ru/news/59920.html
kryimzdick 13 октября 2018 | 19:29
vovan19: это сайт умалишенных, поздравляю тебя
ura_123 13 октября 2018 | 19:35
vovan19: А ссылочки на русвесну нигде не завалялось?
sagen 13 октября 2018 | 19:49
vovan19: Чай то новостишка с душком, портянкой потянуло и немытым имперским телом. Константинопольская православная церковь заявила о своих правах на Украину, отменив выданный в 1868 году указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Об этом говорится в решении синода КПЦ, опубликованном на ее официальном сайте. «Аннулировать обязательство в Синодальном письме 1686 года, выданном в связи с обстоятельствами того времени, которое путем икономии (смягчения канонов. – прим.ред.) давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского», — сказано в сообщении. Все наоборот, никакого раскола, а в чистом виде единение. Укрепление вертикали, как сказал бы Путин.
Следующие шаги последуют, но они будут в рамках отношений Украины и Константинопольского патриархата, Москве предложено идти своей дорогой, а будя где сильно выступать, то ей напомнят, что сама он не имеет прав на самостоятельность и не канонична по природе. И даже тот Томос который сейчас рисуют фальшивомонетчики в недрах ФСБ положение не спасет, так что лучше сидеть тихо и молиться. Бог милосердный, может и пронесет попов в России.
yralez 13 октября 2018 | 19:25
Секта царей московских и НКВД не нуждается в Боге и в православных Синодах.
Ей нужен обер-прокурор.
polikarpich 13 октября 2018 | 19:31
yralez: Бога настоящего "не видел никто и никогда". А бога секты РПЦ МП мы видим постоянно, насмотрелись до тошноты.
abu_vgrobu 13 октября 2018 | 19:28
Эрдогана надо попросить, он может помочь.
Так хвост накрутит "вселенским", что те в Москву побегут спасаться.
croaker 13 октября 2018 | 19:28
Видимо,Александрийский патриарх не понимает сути происходящего.
belovnikita 13 октября 2018 | 19:31
конфликт, точнее подрыв пердаков только у моццковских поп, и этим мужичкам в юбчонках уже ничего не поможет
ura_123 13 октября 2018 | 19:32
О,посредники нарисовались))) Какое может быть посредничество между головным офисом и рассейским филиалом?
polikarpich 13 октября 2018 | 19:37
ura_123: Любопытно, кто и как заинтересовал этого "патриарха всея Африки"?
ura_123 13 октября 2018 | 19:40
polikarpich: Хороший вопрос)))
trans 13 октября 2018 | 19:39
У Украинской церкви все впорядке и ей посредники не нужны. Пусть этот африканец с Гундяевым общается если поговорить охота.
equus 13 октября 2018 | 19:45
Не представляю, как это можно урегулировать...
Как тут может быть компромисс, когда позиции сторон - взаимоисключающие..?
solonko 13 октября 2018 | 20:11
Начнем с того, что зададимся вопросом - а кто его, Патриарха Александрийского, об этом просил?
Процесс пошел, его уже не остановить, УПЦ КП и УАПЦ уже церкви канонические, и этого не отменить, а главное, народ Украины все для себя уже окончательно решил.
В Москве так и не поняли, что поезд ушел и ушел безвозвратно.
Но, как видим, имперская возня продолжается, впрочем, это будет продолжатся до полного издыхания Российской империи. Таковы законы жанра.