Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе

Акцию разрешено проводить 16 и 17 октября. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе кабинета министров республики.

Ранее была согласована акция с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между

Чеченской республикой и Ингушетией", — добавил представитель правительства.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписанном соглашении с Рамзаном Кадыровым. Оппозиция воспользовалась темой этого документа для реализации своих планов. Об этом сам Евкуров сказал в интервью журналисту «Эха Москвы». Есть также простые люди, недовольные тем, что часть ингушских земель передана Чечне. Они не учитывают, что произошел обмен, и Ингушетии досталась часть чеченских территорий, добавил Евкуров.