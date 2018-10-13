Правительство Ингушетии продлило протестный митинг в Магасе
Акцию разрешено проводить 16 и 17 октября. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе кабинета министров республики.
Ранее была согласована акция с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между
Чеченской республикой и Ингушетией", — добавил представитель правительства.
Глава республики Юнус-Бек Евкуров не жалеет о подписанном соглашении с Рамзаном Кадыровым. Оппозиция воспользовалась темой этого документа для реализации своих планов. Об этом сам Евкуров сказал в интервью журналисту «Эха Москвы». Есть также простые люди, недовольные тем, что часть ингушских земель передана Чечне. Они не учитывают, что произошел обмен, и Ингушетии досталась часть чеченских территорий, добавил Евкуров.
Комментарии2
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kryimzdick 13 октября 2018 | 19:04
Без готовности защищать свою землю это пустое
pattrick 13 октября 2018 | 19:19
Оппозиция воспользовалась темой этого документа для реализации своих планов. Об этом сам Евкуров сказал в интервью журналисту «Эха Москвы»...
В этом и есть всё дерьмо демократии - Алешка Навальный сам выступал за повышение пенсионного возраста, но как правительство Д.Медведева внесло закон про пенсионный возраст, Сиськи 20!8 вывел весёлый кагал на улицы. Как к этому можно серьёзно относится?