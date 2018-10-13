Главный тренер ФК «Ахмат» заявил, что поддерживает предложение Кадырова пригласить в клуб Кокорина и Мамаева
Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов заявил, что поддерживает предложение главы Чечни Рамзана Кадырова пригласить в клуб футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Кокорин и Мамаев должны понести наказание. Говорят, что их нужно пожизненно дисквалифицировать. Но они уже сами себя так наказали, что никто не забудет этого поступка», — сказал Рахимов. По его мнению, «предложение Кадырова благородно». Рахимов считает, что сейчас нужно «убавить эмоции и отнестись к Мамаеву и Кокорину более снисходительнее».
Комментарии3
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danko1 13 октября 2018 | 18:43
Бандит бандитов всегда поддержит.
curhatuy6 13 октября 2018 | 18:45
Ох, плохо будет ребятишкам в Ахмате. Там почти сухой закон. Негде "большим" футболистам будет разгуляться:)))
askold_rurik 13 октября 2018 | 18:49
Решение судьи уже предопределено. Иначе придется извиняться перед Кадыровым.