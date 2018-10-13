Командующий силами НАТО в Европе: Альянс должен обратить внимание на усиление присутствия России в Атлантике

Североатлантический альянс должен обратить внимание на усиление присутствия России в Атлантике, заявил командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. В интервью телеканалу Sky New он сказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО готовы реагировать на «растущую угрозу со стороны России. По его словам, к «крупнейшим военным учениям НАТО с момента окончания холодной войны», которые проходят в Северном море, готовится присоединиться американский авианосец Harry S. Truman. Отвечая на вопрос, какое сообщение Москве пытается передать альянс, Скапаротти заявил, что это «демонстрация возможностей» блока. «Мы готовы ответить в случае необходимости и мы будем защищать Атлантику», — добавил генерал.