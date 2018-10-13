Трамп встретится с американским пастором Эндрю Брансоном, который был освобожден накануне турецкими властями

Президент США Дональд Трамп встретится сегодня в Белом доме с американским пастором Эндрю Брансоном, который был освобожден накануне турецкими властями. Он великолепный христианин, прошедший через такой непростой опыт, — написал Трамп в своем Твиттере. Он также сообщил, что хочет поблагодарить президента Турции Эрдогана за его помощь. Трамп отметил, что США не заключали с Турцией каких-либо сделок. «Я не заключаю сделок в обмен на освобождение заложников», — написал президент США.