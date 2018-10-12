Кандидат на пост губернатора Хакасии от Партии Роста не будет отзывать свой иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Кандидат на пост губернатора Хакасии от Партии Роста Александр Мяхар не будет отзывать свой иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом «Эху Москвы» сообщил член политсовета партии Антон Любич. По его словам, это взвешенное и аргументированное решение.

Мяхар требует отменить регистрацию Коновалова из-за агитационного видеоролика, который избирком республики признал противоречащим законодательству.

Ранее сообщалось, что Врио главы Хакасии Михаил Развожаев намерен встретиться с Александром Мяхаром и убедить его отказаться от иска. Развожаев заявил, что история с Мяхаром, критикой и оскорблениями в его адрес, крайне неприятна, но ее нужно «решить по-мужски, во внесудебном порядке».