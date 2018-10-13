Футбольный клуб «Томь» вновь испытывает финансовые проблемы

В знак протеста против задержек зарплаты на матч против клуба Сочи футболисты томского клуба вышли с опозданием.

Матч 16-го тура ФНЛ между «Томью» и «Сочи» начался на томском стадионе Труд с задержкой в несколько минут. Футболисты хозяев вышли на игру в футболках, на которых было написано: «Томь» — результат за бесплатно". Ранее сообщалось, что игрокам «Томи» не выплачивают зарплату на протяжении трёх месяцев. Также томский клуб не отдал футболистам премиальные за прошлый сезон. Отмечается, что игроки уведомили руководство команды о прекращении трудовой деятельности в случае дальнейшего игнорирования требований по выплате долгов по зарплате.

В Общероссийском профсоюзе футболистов заявили, что в курсе проблемы и держат этот вопрос на контроле.

Интересно, что не смотря на это Томь сумела одержать сегодня победу. И лидирует в Футбольной Национальной Лиге.

Добавим, что финансовые проблемы возникают в томской клубе далеко не в первый раз. Так, в 2009-м только официальный прием у премьер-министра России Владимира Путина помог разрешить ситуацию .