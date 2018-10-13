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Эксклюзив Эха 18:07, 13 октября 2018

Благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» проходит сегодня по всей России

В ее рамках фонд «Линия жизни» собирает деньги на лечение тяжелобольных детей.

Мелочь в копилках, мешочках и просто в руках люди приносили в беседку, расположенную у входа в сад «Эрмитаж». Там уже дежурили волонтеры, которые установили красочные разноцветные банки, куда участники акции, проходящей уже в 19-й раз, высыпали скопленные монеты. В благодарность людям дарили значок.

В саду собирают деньги на протез ребенку, которому диагностировали остеосаркому, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь фонда «Линия жизни» Юлия Витковская.

В акции приняло участие очень много людей, приходили семьи с детьми, которые хотели сами передать монеты. Малыши интересовались, кому необходима помощь, смотрели на фотографию больного мальчика, узнавали его историю.
Наталья Владимировна привела с собой внучку Варю, семья уже не в первый раз передает собранные деньги на благотворительность.

Мелочь будут собирать в течение 2 недель в офисе фонда «Линия жизни», в саду «Эрмитаж» в воскресенье и следующие выходные. Оставлять ее можно в специальных монетных терминалах, указанных на сайте фонда.

Помочь можно, и отправив смс суммой пожертвования на номер 3242.

Комментарии

7

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udarnik62 13 октября 2018 | 18:22

Неужели Путин не скинется рублей на 10 , все таки самый богатый человек планеты Земля.

wvw 13 октября 2018 | 18:36

У "Путинга" миллиардыдолларов , украденных у народа, рассованы по карманам прихлебателей ,а эти собирают крохи у обездоленного народа.Противно и гадко на это все смотреть

unprejudiced 13 октября 2018 | 18:36

Знаете кто в итоге не копейки не даст на благотворительность? Да либерасты, теже яблочники или миньоны вместе с персонажем мутантом с 46 размером ноги. Больших жлобов чем они человечество еще не видело. Они и к власти то стремятся по всей видимости только чтобы бюджетные деньги все себе в карманы положить, а страну развалить во исполнение указаний западных хозяев

iltrovatore 13 октября 2018 | 18:39

unprejudiced: что ж вас так заводит 46 размер ноги? может вы из пигмеев?

unprejudiced 13 октября 2018 | 18:40

iltrovatore: у меня при росте 180 см человеческий 42 размер ноги не то что у мутанта персонажа. На всех его акция когда его лично видели 90% примерно только и говоили - да это ласты а не ноги у такого хилого ничтожного сисяна

spb_aborigen 13 октября 2018 | 18:46

Даже жизнь бомжихи из Солсбери?

dominator13 13 октября 2018 | 18:50

Путин опять жопиться хоть 10 рублей положить в банку?Что за человек, по слухам украл сотни миллиардов долларов , а за 10 рублей больному ребенку удавиться.Вот жлоб

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