Благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» проходит сегодня по всей России

В ее рамках фонд «Линия жизни» собирает деньги на лечение тяжелобольных детей.

Мелочь в копилках, мешочках и просто в руках люди приносили в беседку, расположенную у входа в сад «Эрмитаж». Там уже дежурили волонтеры, которые установили красочные разноцветные банки, куда участники акции, проходящей уже в 19-й раз, высыпали скопленные монеты. В благодарность людям дарили значок.

В саду собирают деньги на протез ребенку, которому диагностировали остеосаркому, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь фонда «Линия жизни» Юлия Витковская.

В акции приняло участие очень много людей, приходили семьи с детьми, которые хотели сами передать монеты. Малыши интересовались, кому необходима помощь, смотрели на фотографию больного мальчика, узнавали его историю.

Наталья Владимировна привела с собой внучку Варю, семья уже не в первый раз передает собранные деньги на благотворительность.

Мелочь будут собирать в течение 2 недель в офисе фонда «Линия жизни», в саду «Эрмитаж» в воскресенье и следующие выходные. Оставлять ее можно в специальных монетных терминалах, указанных на сайте фонда.

Помочь можно, и отправив смс суммой пожертвования на номер 3242.