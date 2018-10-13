Происходившее с журналистом Джамалем Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле записалось на Apple Watch

Происходившее с журналистом Джамалем Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле записалось на его часы Apple Watch. Запись подтверждает, что журналиста допрашивали, пытали и в итоге убили.

Джамаль Хашшоги перед тем, как войти в здание консульства, оставил свой смартфон невесте, включив при этом запись на Apple Watch. Позже она автоматически загрузилась на облачное хранилище и передалась на телефон. Об этом сообщила турецкая правительственная газета Sabahсо. По некоторым данным, саудовская разведка безуспешно пыталась стереть информацию. Ранее о наличии видео— и аудиозаписей, подтверждающих убийство журналиста в консульстве арабской страны, власти Турции сообщили США. Американский сенат потребовал от главы Белого Дома Дональда Трампа ввести против Эр-Рияда санкции, но президент пока лишь заявил о своем намерении задать вопросы по поводу исчезновения Джамаля Хашогги королю Саудовской Аравии.

По данным газеты Independent, в связи с пропажей журналиста Лондон готовится представить санкции в отношении чиновников Саудовской Аравии. Ограничительные меры, вероятно, будут введены в рамках так называемой «поправки Магнитского».

Журналист Джамаль Хашогги сотрудничал с Washington post и не раз критиковал саудовские власти, в том числе наследного принца. В последний раз его видели входящим в генконсульство страны в Стамбуле 2 октября. Эр-Рияд свою причастность отрицает.