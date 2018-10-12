Врио главы Хакасии намерен обсудить с кандидатом из Партии роста иск, в котором Мяхар просит снять кандидата от КПРФ

Врио главы Хакасии Михаил Развожаев намерен встретиться с кандидатом на пост руководителя республики Александром Мяхаром из Партии роста и обсудить с ним иск, в котором Мяхар просит снять с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщает пресс-служба Развожаева. Мяхар требует отменить регистрацию Коновалова из-за агитационного видеоролика, который избирком республики признал противоречащим законодательству. Развожаев заявил, что история с Мяхаром, критикой и оскорблениями в его адрес крайне неприятна, но ее нужно решить по-мужски, во внесудебном порядке. Развожаев уже встречался с председателем регионального избиркома и посоветовал ему отозвать иск об отмене регистрации Коновалова. В избиркоме Хакасии заявили, что обсудят этот вопрос 15 октября.



Кандидат в главы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар не будет отзывать свой иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ. Это взвешенное и аргументированное решение. Об этом «Эху Москвы» рассказал член политсовета Партии роста Антон Любич.

В КПРФ считают, что просьба главы отозвать иск о снятии кандидата от этой партии на губернаторских выборах является позитивным сигналом. Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат Госдумы от коммунистов Александр Ющенко. Ющенко добавил, что на позицию власти повлияли жесткие заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Глава региона не должен вмешиваться в мнение судебных и избирательных инстанций, это говорит об указаниях, поступающих из Кремля. Такое мненеи «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. Корень проблем в степени давления власти на регионы, считает Дмитрий Орешкин.